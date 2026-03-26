"No mano dura, pero sí mano firme": Abdala cuestionó conducción del INAU

Para argumentar su proyecto, se refirió a los casos de jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y continúan en el sistema adolescente, incluso tras cometer nuevos delitos como adultos. “No podemos mandarlos a que cumplan la medida cautelar al INISA siendo ya mayores y habiendo cometido un delito grave”, afirmó.

Para Abdala, esta situación "es tremendamente negativa para los demás adolescentes”, algo que se pudo observar en el reciente motín en uno de los centros, donde dos jovenes secuestraron y amenazaron a dos funcionarias.

El proyecto propone que, en estos casos, las medidas cautelares se cumplan en centros del sistema penitenciario adulto, aunque con seguimiento de la Justicia especializada en adolescencia cuando aún existan medidas socioeducativas pendientes.

Consultado sobre las posibilidades de que este proyecto avance, el diputado se mostró optimista. “Yo espero que sí. Nosotros estamos para votar”, indicó, y recordó que se trata de un debate de larga data en el sistema político.

Inau requiere sensibilidad y firmeza

Abdala también se refirió a la situación del INAU, donde expresó preocupación por episodios recientes vinculados a la protección de niños y adolescentes. “En el INAU pasan siempre cosas muy desgraciadas, en todas las administraciones, en todos los tiempos”, reconoció. Sin embargo, marcó diferencias al señalar que en su período “nunca nos pasó” una sucesión de hechos graves como los registrados recientemente, incluyendo dos muertes trágicas en centros de 24 horas y el fallecimiento de un internó durante una salida transitoria.

En particular, cuestionó la falta de conducción en algunos episodios. “No puede ser que una cosa de estas pasen y la presidenta del INAU no aparezca”, afirmó, y advirtió que esto “alimenta la desconfianza” tanto a nivel público como dentro de la propia institución.

A su entender, el organismo requiere un equilibrio entre sensibilidad social y firmeza en la conducción. “Yo veo que las actuales autoridades tienen una gran sensibilidad, una gran vocación por lo que hacen, pero les ha faltado un poco de firmeza o de conducción férrea de una institución que debe ser conducida, no digo con mano dura, pero sí con mano firme, porque el INAU es una institución muy compleja".