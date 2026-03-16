Saavedra sobre motín en el Inisa: "Nosotros vamos a hacer que sufran las consecuencias"

A su entender, “si toman de rehén a una funcionaria, la privan de libertad, es un escándalo, no lo pueden hacer. Entonces, por más cosas que tengamos que ajustar del procedimiento, porque los estaban llevando al baño, la actitud es absolutamente inaceptable”.

“El fondo del asunto es que estos chiquilines no sé en qué país piensan que viven. Nosotros vamos a hacer que sufran las consecuencias de este acto vandálico”, apuntó. Saavedra contó que las funcionarias se encuentran bien, no están lastimadas, y el directorio del Inisa las recibirá “a la brevedad” para conversar de lo acontecido.

Informe al directorio

También dijo que el equipo de seguridad del Inisa elevará un informe al directorio con sugerencias para mejorar procedimientos. Ante el reclamo del sindicato de que es necesario contar con mayor cantidad de funcionarios, Saavedra dijo que “en términos generales, el Inisa no tiene problema de funcionarios. Estamos hablando de este centro de 14 chiquilines, no de los números que tenemos en la cárcel de adultos. De todos modos, si hay ajustes que hacer, se harán”.

En cuanto a los implicados en el ataque, Saavedra precisó que uno de ellos estaba privado de libertad en el ex Comcar, con medidas cautelares, y, “como no se terminó de confirmar su participación en el delito como mayor y tenía un saldo pendiente, viene para el Inisa. Eso me parece que lo tenemos que revisar. Tenemos que buscar una mejor formulación para el país, no para el Inisa. Esto se lo explico a mi nietita de 2 años y lo va a entender. Un chiquilín que sale del Comcar no puede terminar de ninguna manera en el Inisa por un saldo pendiente, es mi modesta opinión”.