Política Patricia Kramer |

Designación de Ache como embajadora

"No nos corresponde impartir justicia": Patricia Kramer puso límites al debate en el Senado

La senadora del Frente Amplio, Patricia Kramer, defendió la aprobación de la venia para Carolina Ache y afirmó que la confianza corresponde al Poder Ejecutivo.

Patricia Kramer, senadora del Frente Amplio.

Por Redacción de Caras y Caretas

En la sesión de este martes 15 de octubre, la Cámara de Senadores aprobó con 17 votos a favor de 31 la designación de Carolina Ache como embajadora de Uruguay en Portugal. Una de las intervenciones más destacadas en el debate provino de la senadora del Frente Amplio Patricia Kramer, quien centró su discurso en el rol del Parlamento frente a los nombramientos diplomáticos.

Kramer explicó que la función del Senado no es juzgar ni evaluar la idoneidad personal de los candidatos, sino otorgar la venia solicitada por el Poder Ejecutivo. “La propuesta que hace el Poder Ejecutivo tiene que ver con la idoneidad y la confianza que el Ejecutivo deposita en la persona. Nosotros, desde el Legislativo, únicamente revisamos impedimentos formales o de idoneidad, y no se han encontrado en este caso”, aseguró la senadora.

“No nos corresponde impartir justicia y no nos corresponde nombrar a la embajadora, nos corresponde otorgar o no la venia al Poder Ejecutivo”, dijo.

Durante su intervención, Kramer destacó que la discusión se ha visto, en algunos casos, desvirtuada por debates sobre la confianza en la propia candidata, algo que, a su juicio, no corresponde al Senado. “No necesitamos confiar en la embajadora; quien verdaderamente debe confiar es el Poder Ejecutivo. Para mí, como legisladora, basta con confiar en el Ejecutivo para aprobar la venia”, afirmó.

La senadora también se refirió a los cambios de opinión que pueden surgir en la política, recordando que los legisladores no están obligados a mantener posiciones rígidas. “Cuando los hechos cambian, también cambian las valoraciones. Los conocimientos y las circunstancias evolucionan, y es natural que nuestras opiniones se ajusten a ello”, sostuvo.

Kramer enfatizó además que la votación se circunscribe estrictamente a conceder la venia solicitada, dejando de lado otras valoraciones personales o políticas sobre la candidata. Reiteró que los legisladores de otros partidos, como el Partido Colorado y el Partido Nacional, pueden haber modificado su confianza en la candidata por motivos que les corresponden, pero subrayó que la función del Senado es diferente... aprobar o rechazar la venia del Ejecutivo.

