En la sesión de este martes 15 de octubre, la Cámara de Senadores aprobó con 17 votos a favor de 31 la designación de Carolina Ache como embajadora de Uruguay en Portugal. Una de las intervenciones más destacadas en el debate provino de la senadora del Frente Amplio Patricia Kramer, quien centró su discurso en el rol del Parlamento frente a los nombramientos diplomáticos.
Designación de Ache como embajadora
"No nos corresponde impartir justicia": Patricia Kramer puso límites al debate en el Senado
La senadora del Frente Amplio, Patricia Kramer, defendió la aprobación de la venia para Carolina Ache y afirmó que la confianza corresponde al Poder Ejecutivo.