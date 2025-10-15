"No nos corresponde impartir justicia": Patricia Kramer puso límites al debate en el Senado

Durante su intervención, Kramer destacó que la discusión se ha visto, en algunos casos, desvirtuada por debates sobre la confianza en la propia candidata, algo que, a su juicio, no corresponde al Senado. “No necesitamos confiar en la embajadora; quien verdaderamente debe confiar es el Poder Ejecutivo. Para mí, como legisladora, basta con confiar en el Ejecutivo para aprobar la venia”, afirmó.

La senadora también se refirió a los cambios de opinión que pueden surgir en la política, recordando que los legisladores no están obligados a mantener posiciones rígidas. “Cuando los hechos cambian, también cambian las valoraciones. Los conocimientos y las circunstancias evolucionan, y es natural que nuestras opiniones se ajusten a ello”, sostuvo.

Kramer enfatizó además que la votación se circunscribe estrictamente a conceder la venia solicitada, dejando de lado otras valoraciones personales o políticas sobre la candidata. Reiteró que los legisladores de otros partidos, como el Partido Colorado y el Partido Nacional, pueden haber modificado su confianza en la candidata por motivos que les corresponden, pero subrayó que la función del Senado es diferente... aprobar o rechazar la venia del Ejecutivo.