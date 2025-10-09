La Dirección General Impositiva (DGI) investiga a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por un posible uso indebido de la exoneración impositiva prevista en el artículo 69 de la Constitución, norma que concede beneficios fiscales a las instituciones de enseñanza privada y a las entidades culturales.
Millones en juego
La DGI investiga a la AUF por presunto uso indebido de exoneraciones tributarias
Una denuncia anónima sostenía que la AUF habría aplicado beneficios fiscales que no correspondían. La DGI inició investigación.