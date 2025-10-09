La DGI investiga a la AUF por presunto uso indebido de exoneraciones tributarias

En el escrito presentado ante la administración tributaria, se reclama que se investigue “a efectos de que la AUF tribute correctamente sus impuestos y cumpla con la totalidad de las obligaciones tributarias que le correspondan, sin perjuicio de eventuales responsabilidades penales”.

El texto argumenta además que la asociación podría cumplir sus fines institucionales sin recurrir a dichas actividades comerciales, que no constituyen una extensión natural de su objeto cultural. “La AUF estaría aplicando el beneficio impositivo a rentas que no están comprendidas en la exoneración, puesto que su existencia como entidad en el cumplimiento de su objeto es perfectamente concebible sin esas prestaciones accesorias”, señala la denuncia.

Investigación en curso

De acuerdo con información divulgada por el semanario Búsqueda, la DGI dio trámite a la denuncia y abrió una investigación formal para determinar si la AUF incurrió en una defraudación tributaria o en un uso impropio de los beneficios fiscales.