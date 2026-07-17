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Política Tucker Carlson | revolución |

Crisis social y política

"Nos desprecian y nos mienten": Tucker Carlson vaticina una inevitable revolución en EEUU

El periodista Tucker Carlson señaló que la desaparición de la clase media y la caída en la esperanza de vida están empujando al país hacia un escenario de conflicto social.

Tucker Carlson

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El periodista y presentador estadounidense Tucker Carlson advirtió sobre la posibilidad real de una revolución en EEUU si la clase política continúa ignorando las necesidades de la población. Durante una entrevista concedida a la cadena Bloomberg, Carlson describió un panorama de creciente desconexión entre los gobernantes y los ciudadanos, señalando que el deterioro socioeconómico del país es un detonante histórico previsible.

"Tenemos líderes que nos desprecian, que nos dan por sentado, que nos usan, que nos mienten y a quienes realmente no les importamos en absoluto", afirmó el comunicador. Como pruebas de este diagnóstico, Carlson citó indicadores sociales críticos, destacando la disminución de la esperanza de vida, el incremento de la mortalidad temprana y la progresiva desaparición de la clase media estadounidense durante la última década sin que las autoridades hayan tomado medidas efectivas.

Un llamado contra la violencia política

Ante la observación de la entrevistadora Mishal Husain sobre lo sombrío de su análisis, Carlson defendió que se trata de un "panorama humano normal" y aclaró su postura respecto al uso de la fuerza. El periodista subrayó su rechazo categórico a la violencia política, pero advirtió sobre las consecuencias del colapso de los canales democráticos institucionales.

"No quiero una revolución, pero vamos a tener una revolución si esto continúa", sostuvo. "Lo que digo es que si se les transmite a las personas que su voto no importa, que no hay una forma no violenta de hacerse oír, inevitablemente, con el tiempo, recurrirán a la violencia. No quiero eso".

Duras críticas a Donald Trump y la política exterior

La intervención de Carlson también incluyó fuertes cuestionamientos hacia el expresidente Donald Trump, a quien acusó de actuar en contra de los intereses nacionales en materia de política exterior. Específicamente, el periodista criticó la influencia de Israel en las decisiones estratégicas de la Casa Blanca respecto al conflicto en Medio Oriente.

"Trump ha sido desleal a Estados Unidos, totalmente desleal (...), engañó a Estados Unidos con una potencia extranjera", denunció Carlson, argumentando que el exmandatario permitió que el país fuera arrastrado a un enfrentamiento con Irán. "Es una afirmación fáctica y verificable que Israel nos empujó a esto y Trump les permitió hacerlo", concluyó.

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