"Nos desprecian y nos mienten": Tucker Carlson vaticina una inevitable revolución en EEUU

"No quiero una revolución, pero vamos a tener una revolución si esto continúa", sostuvo. "Lo que digo es que si se les transmite a las personas que su voto no importa, que no hay una forma no violenta de hacerse oír, inevitablemente, con el tiempo, recurrirán a la violencia. No quiero eso".

Duras críticas a Donald Trump y la política exterior

La intervención de Carlson también incluyó fuertes cuestionamientos hacia el expresidente Donald Trump, a quien acusó de actuar en contra de los intereses nacionales en materia de política exterior. Específicamente, el periodista criticó la influencia de Israel en las decisiones estratégicas de la Casa Blanca respecto al conflicto en Medio Oriente.

"Trump ha sido desleal a Estados Unidos, totalmente desleal (...), engañó a Estados Unidos con una potencia extranjera", denunció Carlson, argumentando que el exmandatario permitió que el país fuera arrastrado a un enfrentamiento con Irán. "Es una afirmación fáctica y verificable que Israel nos empujó a esto y Trump les permitió hacerlo", concluyó.