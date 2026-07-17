El periodista y presentador estadounidense Tucker Carlson advirtió sobre la posibilidad real de una revolución en EEUU si la clase política continúa ignorando las necesidades de la población. Durante una entrevista concedida a la cadena Bloomberg, Carlson describió un panorama de creciente desconexión entre los gobernantes y los ciudadanos, señalando que el deterioro socioeconómico del país es un detonante histórico previsible.
Crisis social y política
"Nos desprecian y nos mienten": Tucker Carlson vaticina una inevitable revolución en EEUU
El periodista Tucker Carlson señaló que la desaparición de la clase media y la caída en la esperanza de vida están empujando al país hacia un escenario de conflicto social.