Negro anunció inicio de patrullaje con blindados y defendió 300 nuevos policías

“A eso hay que sumarle también los recursos tecnológicos que se piensan incorporar, como biometría, inteligencia artificial, cámaras dispuestas en tótems de vigilancia, terminales de autoconsulta y de autogestión”, mencionó.

Vehículos blindados

Con respecto a los cuatro vehículos blindados RPZ Cóndor —cedidos a través de un convenio con el Ministerio de Defensa—, dijo que se pondrán en funcionamiento el viernes 24 de julio, luego de terminada la capacitación del personal policial que lo operará. Además de estos, el ministerio adquirirá otros cinco blindados que son “más ágiles y pequeños”, para “permitir su ingreso a zonas que son de tamaño reducido”.

Negro también se refirió a las críticas que ha recibido por parte de la oposición y el apoyo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, ha expresado hacia su figura en más de una ocasión: “Siempre sentimos el apoyo explícito del presidente desde el día mismo en que comenzamos la gestión y eso no ha variado en absoluto. Por eso nuestra renuncia siempre está presentada. Depende del presidente de la República, tanto la continuidad de este ministro como de cualquiera de los miembros del gabinete”.