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Sociedad llamado laboral | Plan Más Barrio | trabajo

Abrieron llamado laboral del Plan Más Barrio para distintas zonas del país

Las postulaciones del llamado para cubrir cargos en el área metropolitana, Rivera, Durazno y Maldonado estarán abiertas hasta el próximo 31 de julio.

Plan Más Barrio realizó llamado laboral.

Plan Más Barrio realizó llamado laboral.

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El programa nacional Más Barrio anunció la apertura del llamado laboral para la contratación de cuatro profesionales en trabajo social y cuatro en arquitectura. Los seleccionados se integrarán a los equipos técnicos territoriales que operan en el área metropolitana (Montevideo y Canelones), Maldonado, Durazno y Rivera. El plazo para presentar postulaciones vencerá el próximo viernes 31 de julio.

El Plan Más Barrio

Más Barrio es una política pública orientada a intervenir de manera transversal en los puntos del país que registran mayores niveles de vulnerabilidad social, exclusión y problemas de convivencia. Su estrategia metodológica combina de forma simultánea la mejora de las condiciones habitacionales, la recuperación y transformación de espacios públicos, el fortalecimiento de la seguridad comunitaria y el desarrollo de un tejido social sólido.

Para este año, el programa tiene prevista su expansión en zonas específicas de Montevideo, Canelones, Maldonado, Durazno y Rivera. El despliegue de los nuevos equipos técnicos en el territorio responde a uno de los pilares fundamentales del proyecto: garantizar un acompañamiento estatal sostenido y cercano con las familias y comunidades locales.

Los profesionales interesados en sumarse a la iniciativa y trabajar directamente en el territorio pueden acceder a las bases del llamado y formalizar su postulación a través de las vías oficiales del programa.

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