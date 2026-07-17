El programa nacional Más Barrio anunció la apertura del llamado laboral para la contratación de cuatro profesionales en trabajo social y cuatro en arquitectura. Los seleccionados se integrarán a los equipos técnicos territoriales que operan en el área metropolitana (Montevideo y Canelones), Maldonado, Durazno y Rivera. El plazo para presentar postulaciones vencerá el próximo viernes 31 de julio.
Abrieron llamado laboral del Plan Más Barrio para distintas zonas del país
Las postulaciones del llamado para cubrir cargos en el área metropolitana, Rivera, Durazno y Maldonado estarán abiertas hasta el próximo 31 de julio.