Abrieron llamado laboral del Plan Más Barrio para distintas zonas del país

El Plan Más Barrio

Más Barrio es una política pública orientada a intervenir de manera transversal en los puntos del país que registran mayores niveles de vulnerabilidad social, exclusión y problemas de convivencia. Su estrategia metodológica combina de forma simultánea la mejora de las condiciones habitacionales, la recuperación y transformación de espacios públicos, el fortalecimiento de la seguridad comunitaria y el desarrollo de un tejido social sólido.