Autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería y de Trabajo y Seguridad Social; mantuvieron una reunión con ejecutivos de Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC) por el cierre temporal de la planta de Minas (Lavalleja) y el anuncio de revisión de las operaciones de la empresa en Uruguay. “Estamos discutiendo al más alto nivel. Creo que hasta a contra reloj, porque pasan los días, las horas y la incertidumbre es lo peor que nos puede ocurrir” dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo luego del encuentro.
Incertidumbre
FNC: gobierno trabaja a "contra reloj" para proteger los empleos
"Todas las partes involucradas estamos buscando soluciones para que FNC continúe su operación en el país", dijo Juan Castillo.