FNC: gobierno trabaja a "contra reloj" para proteger los empleos

“Nosotros estamos defendiendo a la industria nacional, los puestos de trabajo y necesitamos que el golpe en la industria sea el menor posible, el de menor daño posible. Eso es mantener los puestos de trabajo y mantener las fábricas tal como las tenemos ”, afirmó Castillo y sostuvo que para que el gobierno formule una propuesta, “tenemos que saber qué es lo que está requiriendo”.

"Valoramos instancias como esta donde hemos podido conversar con apertura sobre los problemas de competitividad que tiene FNC", señalaron desde la empresa y agregaron: "Todas las partes involucradas estamos buscando soluciones para que FNC continúe su operación en el país".

Por su parte, los trabajadores también mantuvieron reuniones con autoridades de gobierno y la última fue la semana pasada con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. Uno de los principales planteos de la reunión fue la de retomar la devolución de Imesi (Impuesto Específico Interno) por utilización de envases de vidrio, algo que estuvo vigente hasta 2021.