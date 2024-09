Nueva encuesta ubica al FA con 46,7% y ganando en cualquier escenario de balotaje

Señala Nómade que al consultar a la población a qué partido político y candidato votaría, el 46,7% señaló al Frente Amplio, el 24,4% al Partido Nacional, y el 10,8% al Partido Colorado. En tanto, el 3,6% señaló que votaría en blanco, el 6,2% no sabe a qué partido o candidato votaría, y el 2,5% prefirió no responder. La encuesta no incluye a Cabildo Abierto y Partido Independiente.