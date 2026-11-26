Macroeconomía

El país “mantiene el grado inversor desde el 2012 y accede con fluidez a los mercados” por ejemplo “cerramos 2025 con la inflación más baja en dos décadas”, señaló. “Y este año la seguimos sosteniendo dentro del rango meta del Banco Central”, complementó. “Esto es fruto de una política consistente durante mucho tiempo”, reconoció.

“Hace apenas una semana tuvimos una prueba muy concreta, después de 20 años, Uruguay volvió a emitir deuda en euros”, indicó. “1,250 millones a 8 años con una demanda que llegó a 3,500 millones, casi tres veces lo que salimos a buscar”, celebró. “Los mercados confían en Uruguay, y esa confianza no es abstracta”, manifestó.

Por lo tanto significa “financiamiento en mejores condiciones, fuentes más diversas y es la misma señal que ustedes también reciben cuando salen a buscar socios o cuando salen a hacer alianzas”, dijo a los empresarios.

Cohesión social

“La educación pública gratuita desde la inicial a la universidad, un sistema de salud universal, una amplia cobertura de seguridad social, explica que estemos entre los países de América Latina con menor pobreza”, opinó.

“Planteamos tres objetivos que estoy seguro que vamos a compartir con todos”, resaltó. “Supongo”, matizó. “Crear y sostener empleo de calidad, combatir la pobreza y la desigualdad y tercero, fortalecer la convivencia”, resumió. “Las tres prioridades, además de los objetivos, para lograr eso: acelerar el crecimiento, fortalecer la protección social y mejorar la seguridad pública, son inseparables”, destacó.

“Sin crecimiento sostenido no hay empleo de calidad, no hay recursos para las políticas sociales y no hay convivencia que se sostenga en el tiempo”, agregó. “Hoy asumimos que crecemos menos de lo que el país necesita, y lo decimos con claridad, porque es el punto de partida para trabajar”, dijo. “Para acelerar el crecimiento necesitamos más inversión. Mejor inversión y alianzas de largo plazo”, concluyó.