El comunicado reconoce que la incorporación del artículo 37 bis al Decreto-Ley N.º 14.294, mediante la Ley N.º 20.212 de 2023, buscó atender esta problemática. Sin embargo, sostiene que la solución es parcial e insuficiente porque no modifica la pena mínima prevista para el delito consumado ni resuelve las contradicciones de la normativa vigente.

En ese sentido, las organizaciones cuestionaron las políticas de drogas centradas en el endurecimiento de las penas y la persecución del microtráfico, al considerar que recaen principalmente sobre las personas más vulnerables, sin desarticular las estructuras del crimen organizado.

Piden al Parlamento priorizar tratamiento del proyecto que modifica el artículo 74

Actualmente, el Parlamento tiene a consideración el proyecto de ley Agravantes de los delitos vinculados a los estupefacientes (Carpeta N.º 1338/2025), que propone modificar el artículo 36 del Decreto-Ley N.º 14.294 y revisar la pena mínima de cuatro años.

Las organizaciones solicitaron que se priorice su aprobación para garantizar penas proporcionales y una adecuada valoración de las circunstancias de cada caso. “Reconocer la injusticia no alcanza. Hay que transformar las leyes que la sostienen”, concluye el comunicado.

El documento fue firmado por Imaginario 9, IELSUR, MYSU, SERPAJ, ACCA, El Paso, Familias Presentes, Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Udelar, Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, Mizangas y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.