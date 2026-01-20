Da Silva incita a no pagar las multas y desde el oficialismo lo califican de "tristísimo"

La reacción de Da Silva

La nueva medida generó malestar en el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, quien se expresó con "furia" en la red social X: "El SUSCIVE hoy por hoy es más determinante en el bolsillo incluso que la DGI. Cobra lo que quiere. Cotiza el dólar a lo que quiere. Toma medidas ilegales para obligarle a pagar las multas de radares con la patente. La rebelión del contribuyente empieza ahora. Debes de saber que por ahora esta es la última vez que no podes separar un pago de patente con las multas. Por tanto no pagues las multas porque para limpiar su culpa en marzo te van a rebajar las multas al 50%. Parece joda que un Senador esté dando estos consejos pero es la única forma de pararse firme al avasallamiento estatal", escribió el legislador.

La respuesta del diputado Preve

Las manifestaciones de Da Silva llevaron a una rápida respuesta del diputado del Frente Amplio Federico Preve en la misma red social. "Sistema Único Cobro Ingresos Vehiculares -SUCIVE- Congreso de Intendentes- Las Multas son por incumplir las normas, que protegen de siniestros y por tanto vida e integridad, y por ende, respeto para con los demás. Senador, su alegato a dejar de cumplir con las responsabilidades es irrespetuoso, de la vida y la discapacidad que genera el tránsito en la vida de los demás. Tristísima afirmación. Como corresponde: pague y respete", sentenció.