Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Parlamento | Comisión Permanente | comparecencias

Agenda

¿Qué ministros comparecerán en el Parlamento este verano?

La Comisión Permanente del Parlamento aprobó la citación de varios secretarios de Estado para rendir cuentas sobre temas como el Fonasa, seguridad, agua y educación.

La Comisión Permanente del Parlamento aprobó varias citaciones.&nbsp;

La Comisión Permanente del Parlamento aprobó varias citaciones. 

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Comisión Permanente reunida este miércoles votó por unanimidad diversas mociones que obligarán a los titulares de varias carteras a brindar explicaciones ante el Parlamento sobre diferentes temas de la gestión pública.

Uno de las comparecencias aprobadas fue la del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de la titular de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Ambos jerarcas fueron citados para este miércoles, a las 14 horas, con el objetivo de brindar información técnica sobre el nuevo régimen de cálculo del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Asimismo, el cuerpo legislativo aprobó la citación del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien deberá abordar la situación actual relativa al suministro y gestión del agua, así como la del titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro, quien comparecerá en régimen general para informar sobre la evolución de los indicadores de criminalidad en el país.

Agenda de comparecencias

La senadora frentista y presidenta de la Comisión Permanente, Bettiana Díaz, confirmó que ya se confirmaron las fechas para algunas de estas instancias de contralor parlamentario.

Las autoridades de OSE comparecerán el 20 de enero a las 9. 30 horas. Por otro lado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, asistirá el 22 de enero a las 9. 30 horas para explicar la reciente remoción de directores departamentales.

Asimismo, la Comisión Permanente votó por unanimidad la citación de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Esta instancia, prevista para febrero, tendrá como ejes centrales la evaluación de resultados educativos, el funcionamiento de los centros María Espínola y los avances de la transformación curricular.

Mientras se coordinan el resto de las fechas con las autoridades respectivas, el Parlamento se encuentra actualmente abocado a la discusión de la situación en Venezuela, tema que fue ingresado como grave y urgente en la sesión de este miércoles.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar