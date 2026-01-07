¿Qué ministros comparecerán en el Parlamento este verano?

Agenda de comparecencias

La senadora frentista y presidenta de la Comisión Permanente, Bettiana Díaz, confirmó que ya se confirmaron las fechas para algunas de estas instancias de contralor parlamentario.

Las autoridades de OSE comparecerán el 20 de enero a las 9. 30 horas. Por otro lado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, asistirá el 22 de enero a las 9. 30 horas para explicar la reciente remoción de directores departamentales.

Asimismo, la Comisión Permanente votó por unanimidad la citación de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Esta instancia, prevista para febrero, tendrá como ejes centrales la evaluación de resultados educativos, el funcionamiento de los centros María Espínola y los avances de la transformación curricular.

Mientras se coordinan el resto de las fechas con las autoridades respectivas, el Parlamento se encuentra actualmente abocado a la discusión de la situación en Venezuela, tema que fue ingresado como grave y urgente en la sesión de este miércoles.