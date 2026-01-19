Uruguay ratificó el Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Singapur

El pasado sábado 17 de enero, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en representación de Uruguay, realizó el depósito del Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, luego de haber culminado su proceso de incorporación al ordenamiento jurídico nacional y ratificación parlamentaria (Ley Nº 20.428).
El Acuerdo entrará en vigor bilateralmente el próximo 1 de marzo de este año.
Desde la Cancillería remarcaron que este hito marca un nuevo paso en la profundización estratégica de la inserción internacional y, en particular, con países de la región del sudeste asiático.
Las características de Singapur
Singapur se caracteriza por poseer una economía altamente desarrollada, abierta y estable, con crecimiento sostenido, inflación moderada y por poseer uno de los PIB per cápita más elevado de Asia.
Con una población de aproximadamente seis millones de habitantes y un PIB cercano a USD 574.000 millones (2024), se trata de un mercado de alto poder adquisitivo y una plataforma estratégica para el comercio internacional.
Asimismo, Singapur es un centro logístico, financiero y tecnológico de relevancia mundial, y se destaca por ser uno de los principales centros de transporte marítimo internacional, con una alta concentración de empresas navieras y una amplia oferta de servicios asociados.
Detalles del acuerdo
Este acuerdo reviste un carácter estratégico y pionero, al tratarse de la primera negociación concluida por el Mercosur con un país del sudeste asiático, miembro de la ASEAN y del CPTPP, constituyendo una puerta de entrada privilegiada a la región Asia-Pacífico.
El Acuerdo se considera de última generación, al abarcar disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y MIPYMES.
Su implementación permitirá incrementar los flujos comerciales, mejorar la previsibilidad normativa y generar mejores condiciones para la radicación de inversiones, siendo un avance concreto en el objetivo de diversificación del comercio uruguayo.