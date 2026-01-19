Uruguay ratificó el Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Singapur

Las características de Singapur

Singapur se caracteriza por poseer una economía altamente desarrollada, abierta y estable, con crecimiento sostenido, inflación moderada y por poseer uno de los PIB per cápita más elevado de Asia.

Con una población de aproximadamente seis millones de habitantes y un PIB cercano a USD 574.000 millones (2024), se trata de un mercado de alto poder adquisitivo y una plataforma estratégica para el comercio internacional.

Asimismo, Singapur es un centro logístico, financiero y tecnológico de relevancia mundial, y se destaca por ser uno de los principales centros de transporte marítimo internacional, con una alta concentración de empresas navieras y una amplia oferta de servicios asociados.

Detalles del acuerdo

Este acuerdo reviste un carácter estratégico y pionero, al tratarse de la primera negociación concluida por el Mercosur con un país del sudeste asiático, miembro de la ASEAN y del CPTPP, constituyendo una puerta de entrada privilegiada a la región Asia-Pacífico.

El Acuerdo se considera de última generación, al abarcar disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y MIPYMES.

Su implementación permitirá incrementar los flujos comerciales, mejorar la previsibilidad normativa y generar mejores condiciones para la radicación de inversiones, siendo un avance concreto en el objetivo de diversificación del comercio uruguayo.