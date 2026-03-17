Oddone presenta proyecto para mejorar la competitividad y dijo que será "polémico"

Oddone advirtió que el proyecto de ley “va a ser complejo, va a ser amplio” y “va a tocar varios intereses, y por lo tanto va a ser origen de polémica”. “Yo espero que el Parlamento acompañe si es que efectivamente todos tenemos un compromiso de abrir la economía y de construir un país más competitivo en clave de inversiones”, apuntó.

El ministro remarcó que el gobierno está “en la etapa de las reformas microeconómicas” porque “la macroeconomía de Uruguay está bajo control, está estable”. “Hay cosas que seguirá haciendo, pero no es el capítulo macroeconómico el que va a mejorar la competitividad, no es el tipo de cambio”, consideró, y agregó que para mejorar la competitividad “es indispensable que trabajemos en reformas micro”.