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Política Orsi | presidencia | Colombia

X Cumbre de Jefes de Estado

Orsi viajó a Colombia para asumir la presidencia de la Celac

Este sábado 21 de marzo, en Bogotá, Yamandú Orsi asumirá la presidencia pro tempore de la Celac y brindará un discurso sobre las 17 hs.

Orsi partió a Colombia para la X Cumbre de la Celac.&nbsp;

Orsi partió a Colombia para la X Cumbre de la Celac. 

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Este viernes 20 de marzo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, partió rumbo a la capital de Colombia, Bogotá, para participar de la X Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Uruguay recibirá la presidencia pro tempore del foro continental durante el encuentro.

En el marco de la misión diplomática, Orsi encabezó la ceremonia de cambio de mando en la madrugada del viernes en las instalaciones de la Base Aérea n.° 1, instancia en la que participó la vicepresidenta, Carolina Cosse, y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

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Detalles de la X Cumbre de la Celac y horario del discurso de Orsi

La organización de la cumbre es de Colombia, país que preside actualmente la organización. Este sábado 21, la jornada comenzará en Bogotá con la apertura del foro Celac-África, evento que comenzará a las 10:00 hs. (horario de Uruguay).

Está previsto que el traspaso de mando de la presidencia pro tempore de la Celac comience a las 14:40 hs., aproximadamente, en función del desarrollo de la X Cumbre de Jefes y Jefas de Estado.

En ese ámbito, el presidente Orsi ofrecerá su discurso sobre las 17:00 hs. de Uruguay.

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