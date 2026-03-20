Orsi viajó a Colombia para asumir la presidencia de la Celac

Este viernes 20 de marzo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, partió rumbo a la capital de Colombia, Bogotá, para participar de la X Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Uruguay recibirá la presidencia pro tempore del foro continental durante el encuentro.