Tras el segundo Consejo de Ministros del año en la Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi encabezó una conferencia de prensa junto con la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, y el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, en la que confirmó la rescisión del contrato con Cardama, firmado por el gobierno anterior para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés). El encargado de anunciar la resolución fue Orsi, quien enmarcó la conferencia diciendo que en ella se hablaría “de la seguridad nacional”; “vamos a hacer referencia al interés general de la nación, es esta una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública”, afirmó.
Hasta el final
Oficialismo por caso Cardama: "defender al Estado" e "ir hasta últimas consecuencias"
Desde el Frente Amplio arremetieron contra astillero por incumplir el contrato y pusieron el ojo en la oposición por lo que consideran un fraude al Estado.