Política oficialismo | Cardama |

Hasta el final

Oficialismo por caso Cardama: "defender al Estado" e "ir hasta últimas consecuencias"

Desde el Frente Amplio arremetieron contra astillero por incumplir el contrato y pusieron el ojo en la oposición por lo que consideran un fraude al Estado.

El oficialismo en su conjunto respaldó la decisión de rescindir con Cardama.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Tras el segundo Consejo de Ministros del año en la Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi encabezó una conferencia de prensa junto con la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, y el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, en la que confirmó la rescisión del contrato con Cardama, firmado por el gobierno anterior para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés). El encargado de anunciar la resolución fue Orsi, quien enmarcó la conferencia diciendo que en ella se hablaría “de la seguridad nacional”; “vamos a hacer referencia al interés general de la nación, es esta una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública”, afirmó.

Posteriormente, el mandatario hizo cuatro anuncios: rescindir el contrato de suministro de las OPV “por incumplimientos contractuales graves” e iniciar acciones por daños y perjuicios; iniciar acciones “para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”; definir “responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar”; y, por último, “procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas, tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional”, enumeró Orsi. “Esta rescisión tiene que ver con el incumplimiento grave derivado de las dos garantías que determinan que el contrato funcione o no”, aseveró.

Respaldo a la decisión del presidente

La decisión del gobierno de Orsi generó furia en la oposición y respaldo total en el oficialismo. Luego de la decisión anunciada por el mandatario, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez se expresó en X: "Nos comprometimos y juramos defender al Estado Uruguayo y la soberanía nacional. Por eso decidimos cancelar el contrato con Cardama, iniciar acciones para recuperar el patrimonio uruguayo y buscar responsabilidades institucionales e individuales. Además vamos a trabajar para que nuestro país tenga las patrulleras oceánicas que necesita. Con un proceso transparente, con garantías reales. Para Uruguay lo mejor, esa es nuestra responsabilidad".

En la misma línea se expresó el senador Eduardo Brenta y arremetió contra el astillero y la oposición: "Incumplió todo lo establecido en el contrato, presentó garantías falsas, no cumplió con los plazos, tardó once meses en presentar una garantía de una empresa que no existe, nunca construyó una OPV y se anima a amenazar a una democracia plena como Uruguay? y algunos parecen ser sus defensores? ya no somos colonia de nadie y como no negociamos con narcos, tampoco con empresarios de MUY dudosa o NULA credibilidad. Hay dos lugares donde estar, del lado del empresario o del lado del Estado Uruguayo. Nosotros, el Frente Amplio del lado de los uruguayos siempre..."

Por su parte la senadora Bettiana Díaz respondió a aun posteo en X del senador javier García quien afirmó que la rescisión del contrato tenía una sola razón: "Política". La legisladora del MPP redobló la apuesta en la misma red social: "Políticas también son las responsabilidades de quienes fueron adelante con este proceso de compra a Cardama. El Estado uruguayo tiene que ir hasta las últimas consecuencias con los malos europeos y sobre todo los peores uruguayos que nos embarcaron en este fraude", sentenció.

