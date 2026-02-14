Oficialismo por caso Cardama: "defender al Estado" e "ir hasta últimas consecuencias"

En la misma línea se expresó el senador Eduardo Brenta y arremetió contra el astillero y la oposición: "Incumplió todo lo establecido en el contrato, presentó garantías falsas, no cumplió con los plazos, tardó once meses en presentar una garantía de una empresa que no existe, nunca construyó una OPV y se anima a amenazar a una democracia plena como Uruguay? y algunos parecen ser sus defensores? ya no somos colonia de nadie y como no negociamos con narcos, tampoco con empresarios de MUY dudosa o NULA credibilidad. Hay dos lugares donde estar, del lado del empresario o del lado del Estado Uruguayo. Nosotros, el Frente Amplio del lado de los uruguayos siempre..."

Por su parte la senadora Bettiana Díaz respondió a aun posteo en X del senador javier García quien afirmó que la rescisión del contrato tenía una sola razón: "Política". La legisladora del MPP redobló la apuesta en la misma red social: "Políticas también son las responsabilidades de quienes fueron adelante con este proceso de compra a Cardama. El Estado uruguayo tiene que ir hasta las últimas consecuencias con los malos europeos y sobre todo los peores uruguayos que nos embarcaron en este fraude", sentenció.