Blancos impulsarán comisión investigadora por las patrullas oceánicas

Las reacciones de la oposición, sobre todo de los blancos, a la decisión comunicada este viernes por el presidente Yamandú Orsi de que el gobierno rescindiera el contrato con el astillero español Cardama y que iniciará acciones legales para que el Estado busque resarcimiento, continúan acumulándose. Y el Partido Nacional, de hecho, ya determinó qué acción parlamentaria promoverá en respuesta: la creación de una comisión investigadora.
Los blancos llegaron a esa definición luego de varios intercambios en las últimas horas para buscar de qué manera reaccionar a este paso que dio el Poder Ejecutivo luego de un Consejo de Ministros del viernes. El objetivo será indagar y conocer detalles sobre el proceso que llevó adelante el gobierno.
"Ahora vamos a estar comunicándonos con el resto de los partidos de la oposición", para determinar, entre otras cosas, en cuál cámara promover la iniciativa —aunque al precisarse una mayoría simple esto solo puede ser posible en Diputados, donde blancos y colorados suman 47 bancas.
Blancos van a fondo
"Tenemos que ir a fondo y esclarecer los verdaderos motivos", dijo el senador Martín Lema a El País. En la misma línea se manifestó el senador Javier García, ministro de Defensa durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y protagonista de la compra de los dos buques OPV, por un monto algo superior a los 82 millones de euros.
"La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA. El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir. Lo político por encima de lo jurídico nuevamente. No tienen rumbo, tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa", afirmó García en su cuenta de X.
Por el Partido Colorado, uno de los que reaccionó en esta misma línea fue el senador Andrés Ojeda, quien junto con García anunció esta semana que acudirá a la Justicia para obtener información sobre el asesoramiento jurídico que recibió el gobierno en este tema, una información que el MInisterio de Defensa declaró "reservada".
"Es imposible trabajar sin información, anuncian semejante decisión sin mostrar un solo informe de los tantos que aluden. Si está todo tan claro, ¿por qué esconden tanto?", criticó Ojeda.