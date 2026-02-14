Blancos impulsarán comisión investigadora por las patrullas oceánicas

Blancos van a fondo

"Tenemos que ir a fondo y esclarecer los verdaderos motivos", dijo el senador Martín Lema a El País. En la misma línea se manifestó el senador Javier García, ministro de Defensa durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y protagonista de la compra de los dos buques OPV, por un monto algo superior a los 82 millones de euros.

"La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA. El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir. Lo político por encima de lo jurídico nuevamente. No tienen rumbo, tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa", afirmó García en su cuenta de X.

Por el Partido Colorado, uno de los que reaccionó en esta misma línea fue el senador Andrés Ojeda, quien junto con García anunció esta semana que acudirá a la Justicia para obtener información sobre el asesoramiento jurídico que recibió el gobierno en este tema, una información que el MInisterio de Defensa declaró "reservada".

"Es imposible trabajar sin información, anuncian semejante decisión sin mostrar un solo informe de los tantos que aluden. Si está todo tan claro, ¿por qué esconden tanto?", criticó Ojeda.