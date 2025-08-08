Oficialismo postergó espectáculo por los 100 años del Palacio Legislativo

“El grupo asesor de la Comisión Administrativa encargada de la organización de la celebración evaluó la posibilidad de realizar una actividad abierta al público con participación de artistas nacionales. En ese marco, se recabaron estimaciones de costos que fueron compartidas —de buena fe— en ámbitos de coordinación interna”, dijo Cosse.

Otras actividades se mantienen

La vicepresidenta señaló que el espectáculo se enmarcaba entre otras actividades, como la publicación de un libro sobre el edificio, la emisión de un sello conmemorativo por parte del Correo Uruguayo, iluminación especial del Palacio y una sesión de la Asamblea General que también tendrá un concierto del Sodre abierto a todo público, en el Salón de los Pasos Perdidos.

“Se ha decidido postergar la actividad abierta al público, mientras el grupo organizador continúa trabajando para encontrar propuestas de alcance popular que convoque el mayor interés y que sean de la mayor relevancia posible para celebrar los 100 años de la casa de la Democracia de las y los uruguayos”, dijo Cosse en una publicación de X.