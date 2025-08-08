Hacete socio para acceder a este contenido

Política Palacio Legislativo |

Polémica

Oficialismo postergó espectáculo por los 100 años del Palacio Legislativo

La vicepresidenta Carolina Cosse apuntó contra la oposición por utilizar los festejos como "objeto de uso político menor".

Los festejos por los 100 años del Palacio Legislativo, que se cumplirán exactamente el 25 de agosto, trajeron polémica y un ida y vuelta entre oficialismo y oposición.

En el marco de la conmemoración el oficialismo pretendía que uno de los eventos fuese un espectáculo público el 23 de agosto, con la participación de varios artistas uruguayos. Tras una reunión con legisladores de la oposición, se resolvió suspender la actividad.

La oposición cuestionó la cifra que implicaba la realización del espectáculo, alrededor de 200.000 dólares. Por su parte, la vicepresidenta Carolina Cosse afirmó que “esos insumos fueron objeto de un uso político menor” y que lo que se pretendía desde el oficialismo era “promover una celebración plural, representativa y construida colectivamente”.

“El grupo asesor de la Comisión Administrativa encargada de la organización de la celebración evaluó la posibilidad de realizar una actividad abierta al público con participación de artistas nacionales. En ese marco, se recabaron estimaciones de costos que fueron compartidas —de buena fe— en ámbitos de coordinación interna”, dijo Cosse.

Otras actividades se mantienen

La vicepresidenta señaló que el espectáculo se enmarcaba entre otras actividades, como la publicación de un libro sobre el edificio, la emisión de un sello conmemorativo por parte del Correo Uruguayo, iluminación especial del Palacio y una sesión de la Asamblea General que también tendrá un concierto del Sodre abierto a todo público, en el Salón de los Pasos Perdidos.

“Se ha decidido postergar la actividad abierta al público, mientras el grupo organizador continúa trabajando para encontrar propuestas de alcance popular que convoque el mayor interés y que sean de la mayor relevancia posible para celebrar los 100 años de la casa de la Democracia de las y los uruguayos”, dijo Cosse en una publicación de X.

