Ojeda en el ojo de la tormenta: de "juicio político" a "persecución ilegal"

“Es una comisión asesora del plenario. Para que esto avance lo dice claramente y lo habíamos adelantado es necesario que exista una actuación de la Cámara de Representantes mediante un juicio político. No es en este ámbito”, aseguró Bordaberry. Así, reclamó que se archive el caso e insistió en que, “cuando hay falta de legitimación activa y cuando hay incompetencia, no se va al fondo del asunto”.

El FA solicita información

El senador frenteamplista Daniel Caggiani afirmó que su partido está “solicitando información” y no “entrando en el fondo del asunto”, porque “no existe información relevante para hacerlo”.

“Lo único que decimos es que sobre esta información queremos acceder a la que está en poder de la fiscal, que aparentemente tomó una resolución. Pero, además, queremos informarnos, no solo de este caso, sino de posibles situaciones que puedan darse y cómo debe obrar el Poder Legislativo –en este caso la Comisión de Constitución y Legislación– sobre estos temas, porque conflicto de intereses en la tarea que realizamos hay todos los días”, expresó.

Sebastián Sabini, senador del FA, pidió “tomarse en serio” el asunto y también aludió a uno de los informes, que señala que “una Comisión parlamentaria podrá, en su caso, recibir la denuncia, analizar los antecedentes y elevar un informe”.

La posición de Ojeda

Por su parte, Ojeda manifestó que los juristas que mencionó Viera “son los que obran en poder del Frente Amplio”. “Quieren que vengan a decir acá lo que ya tenemos todos por escrito, porque es recontra público: Korzeniak, Fleitas y Ochs son los tres que hizo públicos el Frente Amplio desde la mesa política. Son los informes que el Frente Amplio encargó como particulares”, afirmó.

Incluso, el dirigente colorado aseveró que en la comisión “el compromiso fue tomar una decisión”, ya sea “para un lado o para el otro”, y subió la apuesta: “Creo que lo peor que podemos hacer es estirar esta situación. Señores, yo aguanto la decisión que ustedes quieran tomar. Yo no le tengo miedo a lo que viene. Lo digo con propiedad y los miro a todos. (...) Están en todo su derecho; hagan lo que quieran. Tienen los votos. Ahora, les digo retruco: hagan el juicio político”. En esa línea, puntualizó que no se precisa “más información” al tener “ocho informes jurídicos escritos, que ni siquiera son opiniones”.

Tras esto, Bordaberry expresó su solidaridad hacia Ojeda y dijo que “está siendo objeto de una persecución política y personal”, que es “ilegal e inconstitucional”.

Luego de un cuarto intermedio, el senador Javier García propuso archivar el caso, pero su moción no prosperó. Por cinco votos de nueve, el FA aprobó su moción y se citará a Risso, Korzeniak y Ochs.