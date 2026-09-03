El mensaje de Oddone a los empresarios: "Se terminó el país de los subsidios"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró que “se terminó el país de los subsidios” y defendió un modelo en el que el Estado se concentre en garantizar estabilidad macroeconómica, acceso al financiamiento y condiciones para la inversión, mientras que el sector privado asuma el protagonismo a la hora de desarrollar los negocios. Las declaraciones tuvieron lugar este miércoles durante la presentación del portal del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), una herramienta destinada a facilitar el acceso a información para empresarios interesados en aprovechar las oportunidades comerciales entre ambos bloques.
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En ese marco, Oddone sostuvo que “el rol del Estado es construir bienes públicos, construir certezas, estabilidad macroeconómica, condiciones de acceso a financiamiento, condiciones de inversión”, y puso como ejemplo el nuevo portal, pensado especialmente para las empresas que cuentan con menores capacidades internas para despejar sus primeras dudas y consultas.
El rol del Estado
El ministro remarcó que “ese es el rol de las políticas públicas” y contrapuso esa concepción con otras herramientas de intervención estatal. En ese sentido, descartó que la función del gobierno pase por facilitar un determinado tipo de cambio o por conceder ayudas económicas directas a las empresas. “Se terminó el país de los subsidios”, enfatizó.
Oddone planteó además una división clara de responsabilidades entre el sector público y el privado al señalar que el empresario “tiene que hacer negocios” e “invertir”, mientras que el Estado debe ofrecer las condiciones necesarias para que eso ocurra y responder las consultas que puedan surgir.
El titular de Economía reconoció que desde el gobierno se pueden “destrancar problemas”, pero insistió en que son los empresarios quienes deben ocupar el lugar central en el desarrollo de las oportunidades comerciales y de inversión. “Son la punta de lanza”, afirmó. “El gobierno construye la autopista, el empresario la recorre”, sintetizó Oddone al definir el vínculo que, a su entender, debe existir entre las políticas públicas y la actividad privada.