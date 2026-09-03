El mensaje de Oddone a los empresarios: "Se terminó el país de los subsidios"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró que “se terminó el país de los subsidios” y defendió un modelo en el que el Estado se concentre en garantizar estabilidad macroeconómica, acceso al financiamiento y condiciones para la inversión, mientras que el sector privado asuma el protagonismo a la hora de desarrollar los negocios. Las declaraciones tuvieron lugar este miércoles durante la presentación del portal del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), una herramienta destinada a facilitar el acceso a información para empresarios interesados en aprovechar las oportunidades comerciales entre ambos bloques.