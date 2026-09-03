El canciller Lubetkin hizo oficial el cambio de ubicación de la planta de hidrógeno verde

En ese sentido, destacó que ambas partes están “haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto” y para “evitar todo tipo de problemas”.

Según dijo, se recibieron solicitudes del canciller argentino y de autoridades de Entre Ríos y Colón para evitar “la contaminación visual” que representaría la instalación de esta planta.

Con una inversión total prevista de US$ 5.385 millones, estaba previsto que el proyecto de HIF se instalara a 15 kilómetros de Paysandú y a tres kilómetros de la costa de Colón e incluyera un parque de energía solar, uno eólico y una planta para producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.

Según datos de HIF, el proceso de obtención de la autorización ambiental por parte de Uruguay se inició en el primer trimestre de 2024; en el cuarto trimestre de 2025 se obtuvo la viabilidad ambiental de ubicación (VAL); y el pasado 13 de marzo la empresa presentó ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.

Sin acuerdo en cuota

Este miércoles tuvo lugar en Montevideo una reunión informal de los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Una vez finalizada, el canciller Mario Lubetkin informó en una conferencia de prensa que se abordaron cuatro temas: las cuotas de ingreso de productos con beneficios arancelarios a la Unión Europea (UE); la situación del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur; la “actualización” del bloque y el “relacionamiento externo”, y, por último, la agenda para la cumbre del bloque a realizarse en diciembre en Montevideo.

Luego de destacar el “clima extraordinario” de la reunión y de subrayar que se trata de la primera instancia informal del Mercosur en los últimos 12 meses, Lubetkin profundizó en la situación de las negociaciones relativas a las cuotas para el ingreso de productos a través del acuerdo con la UE que entró en vigencia en mayo. Puntualizó que “no se ha establecido un acuerdo hasta el momento” entre los países del Mercosur. En ese sentido, remarcó que los cancilleres de cada país le indicarán a sus equipos técnicos que trabajen a partir de “una serie de criterios y de restricciones” planteadas en la instancia de este miércoles.

El canciller uruguayo explicó que se estableció un plazo de entre 45 y 60 días para volver a mantener una reunión presencial al respecto en Uruguay. Comentó que si bien la llegada a ese encuentro “dependerá del resultado del trabajo de los técnicos”, se espera poder concretar en esa nueva reunión “un conjunto de acuerdos y reflexiones”. Lubetkin explicó que “hay una cercanía de posiciones entre Brasil y Argentina, y, de cierta forma, Uruguay”. Asimismo, remarcó que “hay una diferencia importante” con Paraguay, que sigue poniendo sobre la mesa “una propuesta de cuotificación al 25%” para cada uno de los países miembros.