Orsi resolvió reunirse mano a mano con los líderes de los partidos

A propuesta de Ojeda, Orsi pretende conversar con los distintos referentes sobre la coyuntura internacional previo a su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas hacia finales de setiembre. El presidente tomó la decisión de avanzar en el diálogo de este modo para no dilatar más los intercambios ante la inminencia de la cumbre en Nueva York, indicaron fuentes del Poder Ejecutivo.

Incertidumbre en la región y el mundo

De acuerdo a allegados a Orsi, el mandatario desea conversar con los representantes ante la incertidumbre que hay en la región y en el mundo, por lo que a su entender sería bueno acercar posiciones a nivel de política interna.

Entre los temas sensibles que el gobierno sigue de cerca está, por ejemplo, el rol de Estados Unidos con la administración de Donad Trump y su vínculo con Uruguay, allanado por la buena relación personal entre Orsi y el embajador estadounidense Lou Rinaldi.

El presidente también busca evitar rispideces dentro del sistema político uruguayo en asuntos en los que hay evidentes diferencias políticas entre los partidos, como las posiciones respecto a Cuba. Por otro lado, en Presidencia procuran que todos los partidos estén junto a Orsi en primera fila para recibir al Papa León XIV en noviembre.