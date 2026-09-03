El presidente Yamandú Orsi resolvió reunirse mano a mano con los líderes de los partidos tras la cumbre frustrada de la semana pasada, según confirmaron fuentes del gobierno.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Los encuentros comenzarán este viernes con Andrés Ojeda, el secretario general del Partido Colorado e impulsor inicial de la idea. Orsi continuará luego en esa misma jornada con el cabildante Guido Manini Ríos y el independiente Pablo Mieres.
La semana que viene, en tanto, el mandatario recibirá al titular del Frente Amplio, Fernando Pereira, y al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. La cumbre con los líderes partidarios, prevista en un inicio para el jueves pasado, terminó cancelándose ante la negativa de los blancos de asistir, motivados por las declaraciones de dirigentes del oficialismo sobre la responsabilidad política del expresidente Luis Lacalle Pou en el caso Cardama.
A propuesta de Ojeda, Orsi pretende conversar con los distintos referentes sobre la coyuntura internacional previo a su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas hacia finales de setiembre. El presidente tomó la decisión de avanzar en el diálogo de este modo para no dilatar más los intercambios ante la inminencia de la cumbre en Nueva York, indicaron fuentes del Poder Ejecutivo.
Incertidumbre en la región y el mundo
De acuerdo a allegados a Orsi, el mandatario desea conversar con los representantes ante la incertidumbre que hay en la región y en el mundo, por lo que a su entender sería bueno acercar posiciones a nivel de política interna.
Entre los temas sensibles que el gobierno sigue de cerca está, por ejemplo, el rol de Estados Unidos con la administración de Donad Trump y su vínculo con Uruguay, allanado por la buena relación personal entre Orsi y el embajador estadounidense Lou Rinaldi.
El presidente también busca evitar rispideces dentro del sistema político uruguayo en asuntos en los que hay evidentes diferencias políticas entre los partidos, como las posiciones respecto a Cuba. Por otro lado, en Presidencia procuran que todos los partidos estén junto a Orsi en primera fila para recibir al Papa León XIV en noviembre.