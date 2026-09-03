Fútbol: Interior crea unidad especializada y analiza el retorno de la policía a las tribunas

El Ministerio del Interior prevé anunciar en los próximos días una serie de medidas contra la violencia en el fútbol, una de las cuales incluye la puesta en marcha de una nueva unidad de la Policía Nacional dedicada exclusivamente a actuar durante partidos.
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El 19 de agosto, durante un evento en la Jefatura Departamental de Montevideo, el ministro del interior, Carlos Negro, había adelantado la presentación de las iniciativas. "Ya tuvimos reuniones muy importantes con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con la cual hemos planteado determinadas líneas estratégicas que están destinadas a abordar toda la problemática de la violencia en el deporte", dijo entonces en rueda de prensa.
Según publica este jueves el semanario Búsqueda, la creación de esta unidad policial, netamente operativa, estaba prevista desde marzo, cuando el gobierno lanzó el Plan Nacional de Seguridad Pública. Negro había anunciado en conferencia de prensa que, como parte de ese plan, estaba en preparación una división policial formada específicamente para el control de espectáculos públicos.
"Nos va a permitir contar con efectivos policiales, seguramente eventuales, que no disminuyan la presencia policial en los barrios cada vez que haya un partido de fútbol importante. Hoy un partido de ese tipo nos lleva a destinar cerca de mil funcionarios policiales", argumentó Negro respecto a partidos de fútbol de algo riesgo como los clásicos entre Nacional y Peñarol.
Analizan volver a las tribunas
En un contexto en el que el gobierno busca aumentar la cantidad de policías, especialmente en Montevideo, la idea es que los operativos vinculados al deporte quedan bajo responsabilidad de un grupo especializado, para no resentir las demás tareas.
Uno de los puntos que se analiza, es si esta nueva unidad ingresará a las canchas de fútbol, algo que no sucede desde 2014.
A partir de aquel año, la policía Nacional actúa únicamente las afueras de los escenarios deportivos y solo lo hace adentro para escoltar a los árbitros, proteger a los empleados de recaudación y registrar a las personas en las puertas de ingreso.
Hoy únicamente ante ciertos incidentes graves se habilita a la Guardia Republicana a ingresar a las tribunas.
La idea es que los operativos vinculados al deporte queden bajo responsabilidad de este grupo especializado, para no resentir las demás tareas de la policía.