Fútbol: Interior crea unidad especializada y analiza el retorno de la policía a las tribunas

"Nos va a permitir contar con efectivos policiales, seguramente eventuales, que no disminuyan la presencia policial en los barrios cada vez que haya un partido de fútbol importante. Hoy un partido de ese tipo nos lleva a destinar cerca de mil funcionarios policiales", argumentó Negro respecto a partidos de fútbol de algo riesgo como los clásicos entre Nacional y Peñarol.

Analizan volver a las tribunas

En un contexto en el que el gobierno busca aumentar la cantidad de policías, especialmente en Montevideo, la idea es que los operativos vinculados al deporte quedan bajo responsabilidad de un grupo especializado, para no resentir las demás tareas.

Uno de los puntos que se analiza, es si esta nueva unidad ingresará a las canchas de fútbol, algo que no sucede desde 2014.

A partir de aquel año, la policía Nacional actúa únicamente las afueras de los escenarios deportivos y solo lo hace adentro para escoltar a los árbitros, proteger a los empleados de recaudación y registrar a las personas en las puertas de ingreso.

Hoy únicamente ante ciertos incidentes graves se habilita a la Guardia Republicana a ingresar a las tribunas.

La idea es que los operativos vinculados al deporte queden bajo responsabilidad de este grupo especializado, para no resentir las demás tareas de la policía.