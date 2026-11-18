Según detalló Andújar, la intención del Partido Nacional y el Partido Colorado es incorporar mayores salvaguardas para el sector productivo local. El legislador aclaró que esto no implicaría necesariamente alterar la redacción actual del artículo 140, sino sumar un aditivo o artículos complementarios que brinden tranquilidad respecto a la protección de las fuentes laborales y del trabajo que desarrolla la industria nacional. Si bien reconoció que la medida no tendrá un impacto económico inmediato, defendió el artículo como "lo medular" del texto y lo calificó como una declaración de principios necesaria para el país.

"Microrreforma del Estado"

Desde el oficialismo, la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Julieta Sierra, valoró la disposición al diálogo y enfatizó el interés de su bancada en que la ley obtenga el mayor respaldo parlamentario posible. En declaraciones a la diaria, Sierra describió la iniciativa como una suerte de "microrreforma del Estado" y la ubicó como el proyecto más relevante que aborda el Parlamento en el año, por fuera de la Rendición de Cuentas.

La legisladora frenteamplista coincidió en que la normativa no generará un alivio instantáneo en los bolsillos de los ciudadanos, pero sostuvo que traza una hoja de ruta fundamental para abordar el problema del alto costo de vida en Uruguay. Asimismo, se refirió al mecanismo del segundo importador como el "corazón" del proyecto y señaló que el oficialismo aguarda las definiciones de la oposición, aunque confía en que los eventuales ajustes no alterarán la esencia de la reforma. Además, destacó que existen amplios consensos en otros capítulos de la ley, tales como la desburocratización, la agilización de trámites y la creación de plataformas únicas para las pequeñas y medianas empresas.

El tratamiento parlamentario de la iniciativa continuará esta semana con la comparecencia ante la Comisión de Hacienda de las autoridades del Banco República (BROU) y de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) este miércoles. El cronograma de audiencias culminará la próxima semana con la visita del Banco Central del Uruguay (BCU) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), instancia previa a la votación del proyecto en comisión.