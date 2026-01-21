Oposición interpelará a Lubetkin por "hacer bien su trabajo", según el oficialismo

Esta nueva moción, para interpelar al canciller, tuvo de vuelta los mismos votos: 5 de la oposición a favor y 6 del Frente Amplio en contra.

Como no se requiere mayoría para votar una interpelación, blancos y colorados alcanzaron el mínimo necesario y el canciller Lubetkin será interpelado en la segunda quincena de febrero, cuando vuelva del viaje oficial a China con el presidente Orsi.

Cuando un ministro va en régimen de Comisión General es para dar explicaciones sobre uno o varios temas y no se puede plantear una moción de rechazo o censura posterior. Esto último sí se puede hacer cuando un ministro es interpelado.

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez dijo en sala, este martes, que la idea de la oposición no era cuestionar ni rechazar la actuación del canciller, y que por eso se planteó la convocatoria a la Comisión Permanente, en régimen de Comisión General, donde no hay consecuencias políticas.

Aseguró también que “con el mismo espíritu” será convocado ahora a la interpelación, donde sí se podría presentar finalmente una moción de rechazo a las explicaciones que brinde el ministro.

“El canciller será interpelado porque la bancada de gobierno así lo quiso”, dijo el diputado nacionalista.

Reacción del oficialismo

La interpelación de Mario Lubetkin levantó polémica y generó la reacción del oficialismo. Es más, el X se generó un intercambio entre el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani y el nacionalista Juan Martín Rodríguez.

Al enterarse de la interpelación, el senador del MPP escribió en su cuenta de X: "Inaudito! Parece joda, pero lamentablemente es verdad. Los integrantes del Partido Nacional y el Partido Colorado decidieron interpelar al Canciller de la República por esto. Incluso conociendo su futura comparecencia a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado luego de la visita de Estado del Presidente Yamandú Orsi a China. Van a Interpelar al canciller por sus logros".

El blanco le respondió en la misma red social: "Daniel, sugiero que te comuniques con tus compañeros de la Permanente. Como dice la moción, planteamos citar al Canciller en régimen de comisión para hablar al respecto, y tus compañeros no dieron los votos. La falta de gentileza parlamentaria tiene sus consecuencias..."

Caggiani continuó con el tema y le explicó la situación: "Martín, me comunico bastante con mis compañeros. Con el Canciller ya habíamos coordinado una visita a la comisión luego de la visita de estado del presidente Orsi a China. Eso te lo transmitieron previamente y cuando se fundamentó el voto e igual insistieron con la interpelación . Cual serían las responsabilidades políticas que se les reprochan al Canciller? Hacer bien su trabajo? Concretar el acuerdo Mercosur Unión Europea? Esto solo se explica por una clara falta de tino y sensatez.

Rodríguez no se la dejó pasar: "Daniel, la presidenta de la CP sabía desde la semana pasada el interés de convocar al Canciller, y la mayoría de los temas, entre ellos, todo lo relacionado con Venezuela... Al FA le resulta molesto hablar de Venezuela, ya vimos las consecuencias por tantos años de silencio.

Caggiani: "Lo interpelan por Venezuela? Andan más desnorteados que perro en cancha de bochas. Al menos no molesten a los que trabajamos por el bien del país y su gente", sentenció el senador del MPP: