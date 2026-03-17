Oposición y oficialismo chocan por ratificación de Mónica Ferrero como fiscal de Corte

El también senador de la República consideró que lograr este gesto sería darle un "gran espaldarazo" a Ferrero.

Ojeda no entiende al FA

El secretario general de los colorados dijo no entender por qué el Frente Amplio no ha podido explicar públicamente "por qué no quieren votar como fiscal de Corte a Ferrero".

"Dicen que no están dispuestos a llevarla, pero no dicen por qué y eso nos preocupa", sostuvo Ojeda y añadió que estaban "perplejos" ante la "constante embestida" contra la funcionaria.

Ferrero ocupa la Fiscalía de Corte de forma interina, ya que quedó en ese cargo luego de la jubilación de Juan Gómez (agosto de 2024), quien, a su vez, subrogaba a Jorge Díaz (renunció en octubre de 2021).

De esta manera, Díaz, hoy secretario de la Presidencia, fue el único fiscal de Corte cuya venia fue votada y ratificada por el Parlamento.

Desde entonces, el sistema político no ha logrado ponerse de acuerdo para alcanzar las mayorías especiales necesarias y designar a un titular.