La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) informó este martes que fue detectado un acceso no autorizado a un subconjunto de sus archivos. Ante esta situación, la dependencia activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos.
En alerta
OPP activa protocolos de seguridad tras sufrir "un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos"
