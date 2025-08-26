Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política OPP | archivos | policía

En alerta

OPP activa protocolos de seguridad tras sufrir "un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos"

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) activó de inmediato sus protocolos de seguridad tras detectar una intrusión en un subconjunto de sus archivos.

OPP activa protocolos de seguridad tras sufrir un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos

OPP activa protocolos de seguridad tras sufrir "un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/oppuruguay/status/1960426250553712676&partner=&hide_thread=false

"La OPP informa que sufrió un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos. Se activaron los protocolos de seguridad con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes y se realizan controles. Seguimos fortaleciendo nuestros sistemas y su seguridad", dijo la OPP en su cuenta de X.

Para denunciar el caso, se debe acudir a la Unidad de Cibercrimen. Esta unidad especializada pertenece al Ministerio del Interior y depende de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar