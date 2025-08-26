Presidencia informó este martes que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP), avanzó en la regularización del carné de control pediátrico, un documento clave que registra el crecimiento y desarrollo de niñas y niños desde su nacimiento hasta los 12 años.
"poniendo la casa en órden"
De 111 mil a 72 mil: ANEP y MSP reducen brecha en carnés pediátricos escolares
ANEP y MSP regularizaron 40 mil carnés pediátricos, clave para que escolares accedan a educación física y salidas didácticas.