Política control pediátrico

"poniendo la casa en órden"

De 111 mil a 72 mil: ANEP y MSP reducen brecha en carnés pediátricos escolares

ANEP y MSP regularizaron 40 mil carnés pediátricos, clave para que escolares accedan a educación física y salidas didácticas.

ANEP y MSP reducen brecha en carnés pediátricos escolares

ANEP y MSP reducen brecha en carnés pediátricos escolares

 Foto: Presidencia
Presidencia informó este martes que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP), avanzó en la regularización del carné de control pediátrico, un documento clave que registra el crecimiento y desarrollo de niñas y niños desde su nacimiento hasta los 12 años.

Según informó Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, al inicio de este período de gobierno se detectó que 111.000 estudiantes de Primaria carecían de este registro, requisito indispensable para participar en educación física y salidas didácticas. Gracias al trabajo conjunto de ambos organismos, esa cifra se redujo a 72.000, acercándose a la cobertura total.

“Estamos poniendo la casa en orden”, destacó Caggiani, subrayando que, aunque se ha avanzado, el operativo continuará hasta garantizar que todos los alumnos cuenten con el carné actualizado, renovable cada año.

El jerarca enfatizó que este sistema no solo asegura el derecho a la educación, sino que también protege un conjunto de derechos vinculados al bienestar y desarrollo infantil. Por ello, consideró fundamental mantener el esfuerzo para completar la cobertura y fortalecer el acceso integral a la escuela.

