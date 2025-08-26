El acto fallido de Milei que lo dejó al descubierto en medio de escándalos de corrupción

Ante esta definición, el salón coreó de manera espontánea: “Kirchnerismo nunca más en la provincia de Buenos Aires”. La fervorosa respuesta del público evidenció el apoyo a su narrativa de cambio radical. En esta misma línea de confrontación, Milei volvió a referirse al gobernador Axel Kicillof como “el enano comunista”, un apodo despectivo que ha usado en ocasiones anteriores para descalificar a su rival político.

A pesar de la polémica generada por su "sincericidio", el presidente no ofreció explicaciones ni hizo referencia explícita a las serias denuncias de corrupción que envuelven a su administración. Su discurso se centró en la habitual confrontación, la crítica a los opositores y la celebración de sus propias políticas, dejando en el aire la interpretación de su cruda frase sobre los "choreos".