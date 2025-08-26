Hacete socio para acceder a este contenido

"Les estamos afanando"

El acto fallido de Milei que lo dejó al descubierto en medio de escándalos de corrupción

El gobierno de Milei está inmerso en un escándalo por coimas. El presidente argentino cometió un "sincericidio" en pleno acto político.

Presidente de la Argentina Javier Milei.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

En un acto electoral celebrado en la localidad bonaerense de Junín, el presidente Javier Milei pronunció un discurso que, aunque en su línea habitual, dejó una frase que acaparó toda la atención. En medio de un ataque a la oposición, Milei lanzó una expresión que muchos califican de “sincericidio” o “acto fallido”, al afirmar: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.

En medio de escándalo de corrupción

Esta declaración, de una crudeza inusual incluso para su estilo, resonó de manera particular debido al contexto. El presidente se abstuvo de abordar directamente el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que ha salpicado a su gobierno. Sin embargo, su frase, cargada de una extraña franqueza, pareció una referencia indirecta a las acusaciones de corrupción. Este lapsus, o revelación inconsciente, se produjo mientras el mandatario, con un tono vehemente y a los gritos, denostaba a la "casta política" y a los kirchneristas.

Durante el evento, Milei se reafirmó en su misión de “cambiar el país para siempre”. En un momento de su alocución, se autodefinió como el líder del “mejor gobierno de la historia”, una afirmación que provocó el fervor de los asistentes. Con un mensaje desafiante, el presidente también advirtió que el 7 de septiembre le clavarán “el último clavo al cajón del kirchnerismo”.

Ante esta definición, el salón coreó de manera espontánea: “Kirchnerismo nunca más en la provincia de Buenos Aires”. La fervorosa respuesta del público evidenció el apoyo a su narrativa de cambio radical. En esta misma línea de confrontación, Milei volvió a referirse al gobernador Axel Kicillof como “el enano comunista”, un apodo despectivo que ha usado en ocasiones anteriores para descalificar a su rival político.

A pesar de la polémica generada por su "sincericidio", el presidente no ofreció explicaciones ni hizo referencia explícita a las serias denuncias de corrupción que envuelven a su administración. Su discurso se centró en la habitual confrontación, la crítica a los opositores y la celebración de sus propias políticas, dejando en el aire la interpretación de su cruda frase sobre los "choreos".

