"Se robaron la mitad de Artigas" dijo el jefe de Policía de Río Negro sobre los blancos

Blancos no quieren al jefe

Ante esto Delgado publicó en su cuenta de X: "Me comuniqué con el Ministro del Interior para exigir el cese del Jefe de Policía de Río Negro. El mencionado funcionario ha violado normas constitucionales y legales pero además ha incurrido en comentarios incompatibles con la ética, la prudencia y el respeto que debe tener la mayor autoridad policial de un Departamento".

Puso un toque de atención al decir que "mientras el Gobierno convoca a los Partidos Políticos a un diálogo por seguridad, una jerarquía policial se dedica a polemizar y agraviar al Partido Nacional. Eso es inadmisible".

Señaló que Solé "ha demostrado total carencia de sentido de responsabilidad, ecuanimidad y además, con sus ofensivas declaraciones de carácter político, el Jefe de Policía de Río Negro degrada el uniforme de la Policía Nacional y debe ser destituido sin demora".