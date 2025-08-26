"Se robaron la mitad de Artigas" dijo el jefe de Policía de Río Negro sobre los blancos

El Partido Nacional (PN) reclamó el inmediato cese del jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, al que acusan de haber "violado normas constitucionales y legales pero además ha incurrido en comentarios incompatibles con la ética, la prudencia y el respeto". "Se robaron la mitad de Artigas” dijo el jerarca sobre los blancos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Solé, un oficial en retiro desde hace más de dos años, es cuestionado por su participación en una reunión del Frente Amplio (FA) local.
Delgado, presidente del Honorable Directorio del PN, reclamó la dimisión del jerarca, al igual que el diputado nacionalista y exsubsecretario del Interior, Pablo Abdala. Precisamente cuando este era entrevistado por una emisora de Fray Bentos Solé envió un mensaje que fue leído al aire en donde cuestionó si quienes piden su renuncia utilizan la misma vara ética con la que “midieron a los que mintieron en el Parlamento, entraron por el garaje de la Torre Ejecutiva, los que rompieron documentos en el piso 11”, en referencia a hechos vinculados al caso Marset. Aludió también a “los que se robaron la mitad de Artigas” o “los que se metieron 30 ediles en Salto Grande”.
Blancos no quieren al jefe
Ante esto Delgado publicó en su cuenta de X: "Me comuniqué con el Ministro del Interior para exigir el cese del Jefe de Policía de Río Negro. El mencionado funcionario ha violado normas constitucionales y legales pero además ha incurrido en comentarios incompatibles con la ética, la prudencia y el respeto que debe tener la mayor autoridad policial de un Departamento".
Puso un toque de atención al decir que "mientras el Gobierno convoca a los Partidos Políticos a un diálogo por seguridad, una jerarquía policial se dedica a polemizar y agraviar al Partido Nacional. Eso es inadmisible".
Señaló que Solé "ha demostrado total carencia de sentido de responsabilidad, ecuanimidad y además, con sus ofensivas declaraciones de carácter político, el Jefe de Policía de Río Negro degrada el uniforme de la Policía Nacional y debe ser destituido sin demora".