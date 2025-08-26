Este martes 26 de agosto, Uruguay participó en un operativo internacional contra la explotación sexual infantil en el marco de la quinta edición de Aliados por la Infancia. La acción, denominada “Garaza 2”, se desarrolló de forma simultánea en quince países de América y tuvo como objetivo desarticular redes de intercambio de material con contenido de abuso infantil en internet.
Cuatro allanamientos y dos personas detenidas
Uruguay se suma a operativo internacional contra la explotación sexual infantil
El operativo “Garaza 2” confirmó la relevancia de la cooperación internacional frente a un delito que opera en redes transnacionales y que exige respuestas conjuntas.