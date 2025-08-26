Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad operativo | Garaza 2 | explotación sexual

Cuatro allanamientos y dos personas detenidas

Uruguay se suma a operativo internacional contra la explotación sexual infantil

El operativo “Garaza 2” confirmó la relevancia de la cooperación internacional frente a un delito que opera en redes transnacionales y que exige respuestas conjuntas.

Por Redacción de Caras y Caretas

Este martes 26 de agosto, Uruguay participó en un operativo internacional contra la explotación sexual infantil en el marco de la quinta edición de Aliados por la Infancia. La acción, denominada “Garaza 2”, se desarrolló de forma simultánea en quince países de América y tuvo como objetivo desarticular redes de intercambio de material con contenido de abuso infantil en internet.

En territorio uruguayo, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º Turno, encabezada por la fiscal Verónica Bujarín, trabajó en coordinación con la Unidad de Cibercrimen, la Unidad Especializada en Cibercriminalidad e Interpol. Se realizaron cuatro allanamientos en Montevideo y en el interior del país, que derivaron en la incautación de equipos electrónicos y en dos detenciones.

Desarticulan red internacional de explotación sexual infantil

La investigación se inició a partir de reportes enviados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo estadounidense que monitorea la circulación de material ilícito en la red y que, a través de convenios internacionales, deriva la información a los países correspondientes. En este caso, el seguimiento apuntaba a un grupo de WhatsApp integrado por 158 personas de distintos países de América, entre ellos al menos cinco uruguayos.

Desde su creación en febrero de 2024, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º Turno ha llevado adelante, junto a la Unidad de Cibercrimen, investigaciones que resultaron en 25 condenas por delitos vinculados a explotación sexual infantil. En cuatro de esos casos, las pesquisas permitieron identificar y rescatar a víctimas menores de edad que eran abusadas en su entorno familiar, lo que derivó en condenas de entre nueve y diez años de prisión.

El operativo “Garaza 2” confirmó la relevancia de la cooperación internacional frente a un delito que opera en redes transnacionales y que exige respuestas conjuntas. Para las autoridades uruguayas, los allanamientos y detenciones constituyen un nuevo paso en el fortalecimiento de la persecución penal de los delitos de explotación sexual infantil en el ciberespacio.

