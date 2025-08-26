Uruguay se suma a operativo internacional contra la explotación sexual infantil

Desde su creación en febrero de 2024, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º Turno ha llevado adelante, junto a la Unidad de Cibercrimen, investigaciones que resultaron en 25 condenas por delitos vinculados a explotación sexual infantil. En cuatro de esos casos, las pesquisas permitieron identificar y rescatar a víctimas menores de edad que eran abusadas en su entorno familiar, lo que derivó en condenas de entre nueve y diez años de prisión.

El operativo “Garaza 2” confirmó la relevancia de la cooperación internacional frente a un delito que opera en redes transnacionales y que exige respuestas conjuntas. Para las autoridades uruguayas, los allanamientos y detenciones constituyen un nuevo paso en el fortalecimiento de la persecución penal de los delitos de explotación sexual infantil en el ciberespacio.