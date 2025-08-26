Exesposo de policía fallecida está preso por abuso sexual de su hija mayor

En paralelo, el Inau continúa evaluando el caso para definir la tenencia definitiva y garantizar la protección de las menores. “Estamos trabajando con el Ministerio del Interior por el rol que ocupaba la mujer; ellos tienen, a través de la Policía, una unidad de víctimas. Se está trabajando en forma conjunta, incluso con los servicios en los que en algún momento estuvieron vinculadas las niñas, como el CAIF”, explicó la presidenta del Inau, Claudia Romero, en rueda de prensa.

Tras el incidente, las niñas fueron trasladadas al Hospital Policial, donde reciben contención emocional y acompañamiento especializado del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito del Ministerio del Interior, en coordinación con Inau.

Además, este domingo un joven se presentó ante el Ministerio del Interior alegando ser el padre de la bebé fallecida junto a la mujer. La investigación está a cargo del fiscal de Flagrancia de 5° turno, Diego Pérez, quien deberá verificar la identidad y los vínculos familiares correspondientes.