Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Una tía se hará cargo

Exesposo de policía fallecida está preso por abuso sexual de su hija mayor

Tía de la víctima asumió provisionalmente la tenencia de las dos hijas sobrevivientes, el exesposo y padre de las menores está preso por abuso sexual.

El padre de las menores, exesposo de la mujer fallecida y también policía, está preso.

El padre de las menores, exesposo de la mujer fallecida y también policía, está preso.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Tras el trágico fallecimiento de una mujer policía y su hija de dos meses en el barrio Pocitos, la Justicia uruguaya decidió que una tía se haga cargo de las otras dos hijas de la víctima de manera provisional, mientras el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) define la situación definitiva de la tenencia.

El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando la mujer se lanzó desde el sexto piso de un edificio en la intersección de Bartolito Mitre y Baltasar Vargas junto a su bebé. Según informaron las autoridades, la mujer intentó arrojarse con sus tres hijas, pero la mayor, de 12 años, logró escapar, rescatar a su hermana de tres años y pedir ayuda a los vecinos.

Padre detenido

El padre de las menores, exesposo de la mujer fallecida y también policía, se encuentra actualmente detenido por haber abusado sexualmente de la hija mayor. La situación legal del hombre condicionó la decisión de la Justicia, que resolvió otorgar la tenencia provisional de las niñas a una hermana de la víctima, de 20 años, que vive con otro familiar.

En paralelo, el Inau continúa evaluando el caso para definir la tenencia definitiva y garantizar la protección de las menores. “Estamos trabajando con el Ministerio del Interior por el rol que ocupaba la mujer; ellos tienen, a través de la Policía, una unidad de víctimas. Se está trabajando en forma conjunta, incluso con los servicios en los que en algún momento estuvieron vinculadas las niñas, como el CAIF”, explicó la presidenta del Inau, Claudia Romero, en rueda de prensa.

Tras el incidente, las niñas fueron trasladadas al Hospital Policial, donde reciben contención emocional y acompañamiento especializado del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito del Ministerio del Interior, en coordinación con Inau.

Además, este domingo un joven se presentó ante el Ministerio del Interior alegando ser el padre de la bebé fallecida junto a la mujer. La investigación está a cargo del fiscal de Flagrancia de 5° turno, Diego Pérez, quien deberá verificar la identidad y los vínculos familiares correspondientes.

Dejá tu comentario

Te puede interesar