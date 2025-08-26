Tras el trágico fallecimiento de una mujer policía y su hija de dos meses en el barrio Pocitos, la Justicia uruguaya decidió que una tía se haga cargo de las otras dos hijas de la víctima de manera provisional, mientras el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) define la situación definitiva de la tenencia.
Una tía se hará cargo
Exesposo de policía fallecida está preso por abuso sexual de su hija mayor
