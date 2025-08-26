Liceo de Piriápolis: al presidente de ANEP no le convence la identificación facial

No obstante, aclaró que el proyecto seguirá adelante ya que se trata de una de las opciones que el organismo maneja. Se va a probar con el Plan Piloto que se va a implementar en el liceo José Luis Invernizzi de Piriapolis, agregó.

Indicó que junto a Ceibal se está implementando un mes de experiencia piloto de varios sistemas de “pasaje de lista” en la educación media.

Plan de becas en el liceo

Caggiani explicó el fin de semana a Caras y Caretas que “este proyecto se relaciona al plan de becas. Necesitamos controlar quienes concurren a clase y quienes no, para definir las adjudicaciones de becas. Se decidió que comenzara a aplicarse en Piriápolis porque se trata de una pequeña comunidad, muy actualizada y con un liceo que no está superpoblado”.

Sostuvo que “la privacidad de datos de los alumnos se mantendrá como hasta ahora a como estamos obligados”, aunque “reconoció como razonables las preocupaciones expresadas por padres y docentes”.

El periodista Carlos Peláez informó el domingo en Caras y Caretas que las cámaras ya fueron instaladas. De acuerdo a los resultados que se obtengan con esta prueba piloto, el plan podría implementarse en todo el país.

Algunos padres han comenzado a reunirse, preocupados por la implementación de un sistema que, según dicen, “no les da seguridad sobre el mantenimiento de la privacidad de sus hijos y la protección de sus datos personales”