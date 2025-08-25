Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Primera Amateur | Huracán | Huracán

Profesionalismo a la vista

Pasó el Huracán y Paysandú estiró la ventaja en la Primera Amateur

El conjunto del litoral sigue a paso de campeón y sacó cinco unidades de diferencia en la tabla Anual de la divisional.

Paysandú cada vez más líder en la Primera Amateur.

Paysandú cada vez más líder en la Primera Amateur.

 Foto: @paysandufc_of
Paysandú quiere llegar al profesionalismo y su camino en la Primera Amateur avanza de forma inmejorable. Volvió a ganar y los resultados lo acompañaron para que pudiera mantener el liderazgo ampliando a cinco puntos la ventaja sobre sus tres escoltas, Durazno, Bella Vista y Deportivo Italiano.

El equipo del litoral lidera la Anual pero también su serie con puntaje perfecto, puesto que comparte con Terremoto. En la serie A, el que está en lo más alto es Villa Teresa que igualó ante Deportivo Italiano. Huracán y Deutscher tuvieron fecha libre.

SERIE A

  • Bella Vista 2-0 Villa Española
  • Deportivo Italiano 1-1 Villa Teresa
  • Deportivo Colonia 0-1 Cooper

SERIE B

  • Durazno 2-0 Frontera Rivera
  • Terremoto 2-1 Platense
  • Paysandú 1-0 Huracán Buceo

Posiciones Clausura

SERIE A

  1. Villa Teresa - 4
  2. Huracán - 3
  3. Cooper - 3
  4. Bella Vista - 3
  5. Deportivo Colonia - 3
  6. Deportivo Italiano - 1
  7. Villa Española - 0

SERIE B

  1. Paysandú - 6
  2. Terremoto - 6
  3. Durazno - 3
  4. Huracán Buceo - 3
  5. Platense - 0
  6. Deutscher - 0
  7. Frontera Rivera - 0

Posiciones Primera Amateur

  1. Paysandú - 26
  2. Bella Vista - 21
  3. Durazno - 21
  4. Deportivo Italiano - 21
  5. Terremoto - 20
  6. Huracán - 19
  7. Villa Teresa - 18
  8. Deportivo Colonia - 18
  9. Villa Española - 17
  10. Frontera Rivera - 16
  11. Huracán Buceo - 16
  12. Deutscher - 15
  13. Cooper - 15
  14. Platense - 12

