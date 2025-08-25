Paysandú quiere llegar al profesionalismo y su camino en la Primera Amateur avanza de forma inmejorable. Volvió a ganar y los resultados lo acompañaron para que pudiera mantener el liderazgo ampliando a cinco puntos la ventaja sobre sus tres escoltas, Durazno, Bella Vista y Deportivo Italiano.
Profesionalismo a la vista
Pasó el Huracán y Paysandú estiró la ventaja en la Primera Amateur
El conjunto del litoral sigue a paso de campeón y sacó cinco unidades de diferencia en la tabla Anual de la divisional.