Orsi en aniversario de COFE: "¡Larga vida a los sindicatos, a los movimientos sociales y al PIT-CNT!"

“Cuando me toca hablar del Estado uruguayo, de los partidos políticos, del movimiento sindical; de las proezas, luchas y de lo que hemos conseguido en estos 200 años de vida, como esos procesos maravillosos de principios del siglo XX o la defensa de nuestro patrimonio y soberanía en la década de 1990, reconozco que lo que tenemos que conservar es nuestro espíritu de comunidad, en el que el Estado juega un rol fundamental”, sintetizó el mandatario durante su oratorio.

En este marco, Orsi enfatizó: “¡Larga vida a los sindicatos, a los movimientos sociales, al PIT-CNT y a esta sociedad hermosa que es el Uruguay!”.