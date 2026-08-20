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Política Orsi | COFE | sindicatos

62 años de la Confederación

Orsi en aniversario de COFE: "¡Larga vida a los sindicatos, a los movimientos sociales y al PIT-CNT!"

“Tenemos que conservar nuestro espíritu de comunidad, en el que el Estado juega un rol fundamental”, dijo el presidente Yamandú Orsi en el aniversario de COFE.

Presidente de la República, Yamandú Orsi.

Presidente de la República, Yamandú Orsi.

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Por Redacción Caras y Caretas

Este jueves en la conmemoración por los 62 años de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), organización de 22 mil trabajadores estatales nucleados en 52 sindicatos, que representan a funcionarios de diferentes organismos de la Administración Central, el presidente de la República, Yamandú Orsi, defendió el espíritu de comunidad nacional y la tarea del Estado para conservarla.

Orsi valoró a las organizaciones e instituciones de la sociedad uruguaya

En su saludo institucional a COFE, Orsi remarcó la importancia de cuidar y respaldar la imagen Uruguay, en el marco de una crisis de legitimidad e incremento de la desconfianza de los ámbitos políticos y sociales. Frente a estas discusiones del mundo actual, el presidente valoró las organizaciones e instituciones de la sociedad uruguaya, que son apreciadas en el exterior.

En este rincón del mundo, las instituciones de gobierno, sociales, políticas, nos estamos jugando una parada enorme, porque lo que se instala (como debate) es la existencia de una sociedad sin reglas; desde lo más mínimo, como la actividad productiva, hasta la puesta en cuestionamiento de la coexistencia de los países y la sociedad en su conjunto”, dijo el mandatario ante los trabajadores estatales sindicalizados.

“Cuando me toca hablar del Estado uruguayo, de los partidos políticos, del movimiento sindical; de las proezas, luchas y de lo que hemos conseguido en estos 200 años de vida, como esos procesos maravillosos de principios del siglo XX o la defensa de nuestro patrimonio y soberanía en la década de 1990, reconozco que lo que tenemos que conservar es nuestro espíritu de comunidad, en el que el Estado juega un rol fundamental”, sintetizó el mandatario durante su oratorio.

En este marco, Orsi enfatizó: “¡Larga vida a los sindicatos, a los movimientos sociales, al PIT-CNT y a esta sociedad hermosa que es el Uruguay!”.

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