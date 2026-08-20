Este jueves en la conmemoración por los 62 años de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), organización de 22 mil trabajadores estatales nucleados en 52 sindicatos, que representan a funcionarios de diferentes organismos de la Administración Central, el presidente de la República, Yamandú Orsi, defendió el espíritu de comunidad nacional y la tarea del Estado para conservarla.
62 años de la Confederación
Orsi en aniversario de COFE: "¡Larga vida a los sindicatos, a los movimientos sociales y al PIT-CNT!"
“Tenemos que conservar nuestro espíritu de comunidad, en el que el Estado juega un rol fundamental”, dijo el presidente Yamandú Orsi en el aniversario de COFE.