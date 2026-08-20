Sismo de magnitud 7,2 sacude departamento andino en Perú

Un sismo de magnitud 7,2 se registró este jueves en la provincia peruana de Parinacochas, departamento andino de Ayacucho (sur), informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP)
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Reporte sísmico. Fecha: 20 de agosto de 2026. Hora: 13.00 (18.00 GMT). Magnitud: 7,2. Profundidad: 108 kilómetros. Referencia: 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho", indicó el IGPen la red social X.
Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil indicó que el movimiento fue percibido entre moderado y fuerte en Ayacucho y otros departamentos cercanos.
Asimismo, categorizó el sismo como "desastroso", aunque por el momento no se han reportado daños materiales o humanos.
Supervisan infraestructura
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería informó que se encuentra supervisando el estado de la infraestructura eléctrica y de hidrocarburos, así como la continuidad de los servicios en las zonas afectadas.
El sismo registrado en Ayacucho se convirtió en el evento número 568 de ese tipo reportado en lo que va del año en Perú, según el IGP.
Ayacucho es una región de importante actividad telúrica, asociada a la subducción y a fallas tectónicas andinas, por ello existe un riesgo sísmico considerable.
(Sputnik)