Sismo de magnitud 7,2 sacude departamento andino en Perú

Asimismo, categorizó el sismo como "desastroso", aunque por el momento no se han reportado daños materiales o humanos.

Así se sintió el sismo de magnitud 7,2 en Perú



A través de redes sociales, las personas compartieron videos de cómo se percibió el temblor con epicentro en Ayacucho, al sur del país. En las imágenes se aprecia cómo las personas salen a las calles para ponerse a salvo por… https://t.co/N9MmHFCGFP pic.twitter.com/axyLkoB4To — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 20, 2026

Supervisan infraestructura

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería informó que se encuentra supervisando el estado de la infraestructura eléctrica y de hidrocarburos, así como la continuidad de los servicios en las zonas afectadas.

El sismo registrado en Ayacucho se convirtió en el evento número 568 de ese tipo reportado en lo que va del año en Perú, según el IGP.

Ayacucho es una región de importante actividad telúrica, asociada a la subducción y a fallas tectónicas andinas, por ello existe un riesgo sísmico considerable.

(Sputnik)