Comienzan en Florida las actividades de Bicentenario: "25 de agosto, un horizonte compartido"

El viernes 21 de agosto se desarrollarán talleres de caricaturas para estudiantes, bajo la consigna “¿Vos hacés la historia?”, además del conversatorio La Independencia y la Revolución entre la Historia y el Arte, que reunirá a investigadores, docentes, escritores y realizadores para reflexionar sobre las formas de narrar y representar el pasado. La jornada culminará con una propuesta artística abierta al público.

La programación finalizará el sábado 22 de agosto con la Caminata del Bicentenario: Florida, una Asamblea de Vecinos en Movimiento, un recorrido guiado por distintos puntos emblemáticos de la ciudad que permitirá conocer y redescubrir los escenarios vinculados a los acontecimientos de 1825.

Programación completa:

Jueves 20 de agosto

Conferencia de prensa Lugar: Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Florida Hora: 17:00

Inauguración fotogalería itinerante: exposición “1825” Lugar : Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Florida Hora: a continuación de la conferencia de prensa

Conversatorio: Los Otros Protagonistas, de 1825 al Presente Lugar: Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Florida Hora: 19:00 a 21:00 Ponentes: Prof. Alberto Cruz (Grupo Identidad-Geohistoria), Dra. Florencia Thul (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar), Mag. Verónica Pécora Podestá. Modera: Gerardo Pérez (Prof. de Historia e integrante del equipo del Bicentenario) Actividad gratuita, sin registro previo, con cupos limitados

Viernes 21 de agosto

Talleres de caricatura “¿Vos hacés la historia?” Lugar: Escuela n.º 47, Ramón Álvarez 166, 25 de Agosto, Florida Hora: 09:00 Lugar: Liceo n.º 2, Joaquín Suárez 3437, Florida Hora : 14:00

Conversatorio: La Independencia y la Revolución entre la Historia y el Arte Lugar: Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Rivera Hora: 19 a 21:00 Mesa 1: Ponentes: Matías Castro (escritor) y Pablo Marcovecchio (director y realizador de Enano Maldito, estudio de animación). Modera: Gabriel Quirici (director nacional de Educación). Mesa 2: Lic. en Historia Carolina Luongo (Museo de Historia Nacional, Ministerio de Educación y Cultura), Dr. Hilario Castro (Grupo Identidad-Geohistoria), Mag. Prof. Daniela Tomeo (Consejo de Formación en Educación, Administración Nacional de Educación Pública). Modera: Carolina Lazo (Prof. de Historia e integrante del equipo del Bicentenario). Actividad gratuita con cupos limitados. Cierre artístico a cargo del dúo Assemblee, compuesto por Santiago Núñez y Micaela Aguiar.

Sábado 22 de agosto