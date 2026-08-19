Esencialidad en el puerto: Orsi respaldó a Juan Castillo

El principal problema, destacó, está en la terminal de contenedores. “El tema ahí, con la terminal de contenedores, es el nudo que tenemos que desatar, pero no solo nosotros, los empresarios y los trabajadores fundamentalmente”.

Recordó que hay un contrato que regula la terminal de contenedores e insistió en que el Puerto de Montevideo nunca dejó de funcionar en su totalidad. “Hay una gran parte de la operativa que funcionó siempre”, subrayó.

Buscando el acuerdo

Tras indicar que recibió la preocupación de la Unión de Exportadores y mantuvo una reunión con la Confederación de Cámaras Empresariales por la situación, aclaró que el objetivo del Gobierno es el acuerdo. “El acuerdo es lo que todos queremos”, sostuvo.

Sobre una eventual declaración de esencialidad, sostuvo que “las herramientas institucionales que existen, existen” y que “es una obviedad decir que cuando se tienen que usar hay que usarlas”.

No obstante, remarcó que la prioridad es una salida negociada.

Respaldo a Juan Castillo

Sobre las diferencias entre el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en torno a una eventual declaración de esencialidad, destacó que "ya los dos hablaron”.

“Yo creo que es parte de la dinámica donde cada uno piensa con su cabeza propia. Y estaba bueno que se opine”, sostuvo.

Consultado sobre si el episodio podía dejar a un ministro “por el camino”, fue categórico: “No, de ninguna manera”. “Como dije siempre, tienen que tener la capacidad de pensar con cabeza propia”, agregó.

En otro orden, Orsi hizo referencia al cierre de la planta cervecera de Minas. “Nunca es buena noticia”, sostuvo.

Indicó que el gobierno trabaja para determinar qué ocurrirá con los empleados y con los activos que la compañía posee en Minas.