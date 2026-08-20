Mides: Ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Social se reunieron por conflicto con los tercerizados

El sindicato pretendía que se aplicara esa figura jurídica, donde la Corporación Nacional de Desarrollo se haría cargo del pago de los salarios, con los mismos fondos con los que cuenta el Mides, en lugar de que las Organizaciones de la Sociedad Civil se hicieran cargo, como hasta ahora.

En sentido práctico, quienes se dedicaran a encontrar una solución a largo plazo, serán representantes de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección Nacional del Trabajo del MTSS, y de la Dirección General de Secretaría del Mides.

El clima

En Plaza Independencia el clima de la carpa es de “ánimo y energía por todo el apoyo recibido”, dijo a Caras y Caretas el dirigente sindical Marcelo Bentos. Por un lado se mantienen “con determinación a mantener la carpa hasta conseguir resultados” porque están “cansados de los recurrentes atrasos”, señaló. Además “muchos sindicatos se han acercado a solidarizarse, y dejaron sus banderas colgadas alrededor de la carpa”, explicó.

Al mediodía del miércoles también se dirigió a Torre Ejecutiva una movilización por el Día Internacional de Lucha de las Personas en Situación de Calle liderada por Ni todo está Perdido (Nitep). Esa marcha fue organizada por la Coordinadora 19 de Agosto, que entre otros fue apoyada por Sutiga.

En ese sentido, se encontraron en conflicto tanto los trabajadores de las políticas sociales como los beneficiarios de las mismas. En el marco de que muchos trabajadores tercerizados del Mides se han encontrado con riesgo de desalojo, o enfrentados a la necesidad de organizar o concurrir a ollas populares y canastas solidarias para alimentarse y acceder a los elementos de primera necesidad.

Respaldo

El PIT-CNT resolvió el martes en su último Secretariado Ejecutivo apoyar con recursos logísticos, de autodefensa y políticos a la carpa en Presidencia. La vicepresidenta Carolina Spilman señaló a Caras y Caretas que la dirección realizó contactos directos para tratar de facilitar la reunión entre el sindicato y el gobierno.

A fines de 2025, con la intermediación del presidente Marcelo Abdala, Sutiga pudo negociar con el ministro Civila. En aquella instancia el Mides acordó un mecanismo con apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo para que las Organizaciones de la Sociedad Civil pudieran tomar créditos en República Microfinanzas y atender eventuales atrasos. Sin embargo, este mecanismo no ha resuelto los constantes, variables e intermitentes atrasos que suceden en diferentes proyectos y dispositivos tercerizados por el Mides.