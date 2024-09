Orsi consideró inaceptable situaciones de persecución como el despido de Luzardo en Deportes

Luzardo, campeón del mundo con Nacional en 1980, denunció ser víctima de persecución política tras expresar su apoyo a Yamandú Orsi. Hasta hace poco trabajaba para la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y fue despedido como consecuencia directa de su postura política, indicó.

Para Orsi “esa es la prueba” que reclamaba Ripoll. “Y eso no puede pasar”, sentenció.

Frente Amplio y coincidencias

A su juicio “en el fondo la gente quiere coincidencias no diferencias. Es lo que uno tiene que rescatar. Así que ojala esto se corte, que no siga así. Porque también nos pasa que hay gente que nos para y nos dice mirá me da cosa arrimarme porque no sé lo que nos puede pasar. Eso es lo que hay que erradicar de la campaña electoral y de la política uruguaya”.

Preguntado si se puede erradicar ese tipo de política dijo que si. “Creo que si, la ciudadanía lo puede hacer. Nosotros nunca hicimos eso. Me consta que hay gente de los partidos tradicionales que tampoco lo hacen”, concluyó.