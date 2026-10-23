Orsi destacó el aumento de la violencia y de la incidencia del crimen organizado

Más violencia

"El crimen organizado ha cambiado. Es mucho más violento", afirmó, y agregó que los homicidios son indicadores de esa situación.

Entre enero y setiembre de 2026 se registraron 312 homicidios en Uruguay, un 13,5% más que en el mismo período del año pasado, según datos del Ministerio del Interior divulgados días atrás.

Sobre los delitos informáticos, indicó que estos continuarán en aumento. "El tema de los delitos desde los ciberataques, como se dice, va a seguir aumentando", expresó.

Consultado sobre si Uruguay está preparado para enfrentar estas amenazas, respondió: "No, todavía no. Para eso no".

Aseguró que el gobierno trabaja para mejorar la capacidad de respuesta ante estos delitos. "Por eso estamos trabajando para adquirir tecnología y tecnología para podernos defender bastante mejor", concluyó.

Liceo en Salto

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se trasladó al departamento de Salto para concurrir a la inauguración del local del liceo rural de San Antonio. En este espacio, funcionan, además del centro de educación media, la escuela n.º 15 y el anexo de la escuela agraria de la Dirección General de Educación Técnico Profesional - Universidad del Trabajo del Uruguay (DGETP-UTU).

El mandatario destacó el modelo de polo educativo de la localidad, que abarca distintos niveles de enseñanza en un mismo predio, con espacios compartidos, como el comedor al que asisten los alumnos. Dijo que esa es una forma de ganar en eficiencia al invertir recursos para la educación.