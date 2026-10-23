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Derecho Humanos restos | La Perla | personas

Argentina

Terrorismo de Estado: identificaron los restos de ocho víctimas de La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a cuatro mujeres y cuatro hombres secuestrados por la dictadura del 76. Los restos fueron hallados en las inmediaciones del centro clandestino La Perla.

Terrorismo de Estado: identificaron los restos de ocho víctimas de La Perla.

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El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró individualizar los restos de ocho personas que permanecían desaparecidas desde la última dictadura cívico-militar en Argentina. Las identidades fueron informadas de manera oficial por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, luego de culminar una serie de peritajes antropológicos y pruebas genéticas de laboratorio.

Los hallazgos se produjeron en la zona de Loma del Torito, un predio ubicado dentro de la Guarnición Militar de La Calera donde operó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Perla. Las tareas de excavación en ese punto del terreno cordobés habían comenzado en 2025 en el marco de la causa judicial que investiga las sepulturas clandestinas dispuestas por el régimen represivo.

¿Quiénes son las personas identificadas?

Con la confirmación de los peritajes forenses, se restituyó la identidad a Néstor Acosta, Pascual Ludueña, Mónica Protti de Guillén, Claudio Nardini, Juan Carlos Soulier, María Luisa Salto, Mercedes Ramírez y Cecilia Pessina.

El proceso pericial formó parte de las diligencias instruidas por la justicia federal para reconstruir el destino final de los secuestrados y determinar los mecanismos utilizados para el ocultamiento de los cuerpos durante el terrorismo de Estado.

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