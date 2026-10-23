Terrorismo de Estado: identificaron los restos de ocho víctimas de La Perla.

Los hallazgos se produjeron en la zona de Loma del Torito, un predio ubicado dentro de la Guarnición Militar de La Calera donde operó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Perla. Las tareas de excavación en ese punto del terreno cordobés habían comenzado en 2025 en el marco de la causa judicial que investiga las sepulturas clandestinas dispuestas por el régimen represivo.