El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró individualizar los restos de ocho personas que permanecían desaparecidas desde la última dictadura cívico-militar en Argentina. Las identidades fueron informadas de manera oficial por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, luego de culminar una serie de peritajes antropológicos y pruebas genéticas de laboratorio.
Argentina
Terrorismo de Estado: identificaron los restos de ocho víctimas de La Perla
El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a cuatro mujeres y cuatro hombres secuestrados por la dictadura del 76. Los restos fueron hallados en las inmediaciones del centro clandestino La Perla.