A seis meses de asumir el gobierno de Yamandú Orsi, hay señales de disconformidad en algunos sectores, dijo el politólogo y director de Factum, Óscar Botinelli. Destacó que, si bien la aprobación del mandatario trepa al 46%, con una desaprobación muy baja, hay un tercio de la población que no se pronuncia ni a favor ni en contra.
buena aprobación del presidente
Para Oscar Botinelli hay señales de disconformidad de algunos segmentos del FA con el gobierno
El politólogo Oscar Botinelli analizó la aprobación del presidente Yamandú Orsi y su desempeño en los primeros seis meses de gobierno.