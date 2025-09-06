Para Oscar Botinelli hay señales de disconformidad de algunos segmentos del FA con el gobierno

Pasados seis meses de asumir, “no se han enviado proyectos al Parlamento para derogar aquellas cosas que el FA cuestionó en el gobierno anterior”. No hubo una idea de volver atrás, sino más bien una continuidad”.

Se nota disconformidad

Sobre la posibilidad de que esto esté generando cierta disconformidad en los votantes frenteamplistas, consideró que “hay señales”. Recordó que el presidente del FA, Fernando Pereira, les transmitió a los legisladores que en visitas a comités de base encontró disconformidad en los adherentes. “Se ve en las redes, aunque ahí es difícil de cuantificar”, agregó.

Un tema en el que hay un alejamiento entre el gobierno y segmentos del FA es la situación en Gaza. Sin embargo, recordó que no ha habido una declaración de la bancada parlamentaria y que el tema no estuvo planteado en el último plenario nacional. Aseguró que se ve respaldo de la fuerza política a la política exterior y en gran parte de la orientación económica.