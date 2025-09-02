PepsiCo invirtió 100 millones de dólares en Colonia y emplea a cientos de trabajadores

La compañía global de alimentos y bebidas PepsiCo inauguró hoy su nuevo centro de almacenamiento en la zona franca de Colonia, un proyecto que representa una inversión de más de 100 millones de dólares. El evento contó con la presencia del Presidente de la República, Yamandú Orsi, y el Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quienes destacaron el valor de esta inversión para el desarrollo del país.
El nuevo centro, ubicado en la planta de concentrados de bebidas de PepsiCo, refuerza las operaciones de una de las pocas plantas de su tipo que la compañía tiene en el mundo. Desde esta planta, se producen y exportan bebidas a 24 mercados en América Latina y otras regiones, consolidando a PepsiCo como una de las principales empresas exportadoras de Uruguay, con un volumen anual cercano a los 800 millones de dólares.
Durante la ceremonia, el Ministro Gabriel Oddone se refirió a la inversión como un modelo a seguir: “Este emprendimiento es todo lo que está bien en materia de inversión para Uruguay”. El ministro subrayó que el proyecto se localiza en el interior del país, utiliza alta tecnología y genera empleo de alta calificación, particularmente para mujeres. Además, señaló que la producción de productos intermedios por parte de la empresa contribuye a la estabilidad de los flujos exportadores del país.
Oddone también hizo énfasis en el marco legal que atrae este tipo de inversiones. "Tenemos que competir internacionalmente para atraer inversiones, haciendo uso de la normativa vigente, pero adaptándola a la nueva realidad", afirmó. Concluyó destacando la estabilidad, previsibilidad y respeto por las reglas de juego que caracterizan a Uruguay, haciendo del país un destino atractivo para el capital internacional.
Actualmente, PepsiCo Uruguay emplea directamente a más de 350 personas entre sus sedes de Colonia y Montevideo.
En la actividad de inauguración también estuvieron presentes la Ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona; el Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; el Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el CEO internacional de PepsiCo, Eugene Willemsen; y el gerente general de la planta en Colonia, Martín Chacin, junto a otros directivos de la empresa y representantes nacionales.
Sobre PepsiCo
PepsiCo es una de las empresas de alimentos y bebidas líderes a nivel mundial. Con un portafolio de marcas reconocidas como Pepsi, Lay's, Gatorade, y muchas otras, la empresa está presente en más de 200 países. En Uruguay, PepsiCo se destaca por la producción de concentrados de bebidas para exportación, siendo un pilar clave en la economía del país.