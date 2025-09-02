PepsiCo invirtió 100 millones de dólares en Colonia y emplea a cientos de trabajadores

Oddone también hizo énfasis en el marco legal que atrae este tipo de inversiones. "Tenemos que competir internacionalmente para atraer inversiones, haciendo uso de la normativa vigente, pero adaptándola a la nueva realidad", afirmó. Concluyó destacando la estabilidad, previsibilidad y respeto por las reglas de juego que caracterizan a Uruguay, haciendo del país un destino atractivo para el capital internacional.

Actualmente, PepsiCo Uruguay emplea directamente a más de 350 personas entre sus sedes de Colonia y Montevideo.

En la actividad de inauguración también estuvieron presentes la Ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona; el Ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; el Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el CEO internacional de PepsiCo, Eugene Willemsen; y el gerente general de la planta en Colonia, Martín Chacin, junto a otros directivos de la empresa y representantes nacionales.

Sobre PepsiCo

PepsiCo es una de las empresas de alimentos y bebidas líderes a nivel mundial. Con un portafolio de marcas reconocidas como Pepsi, Lay's, Gatorade, y muchas otras, la empresa está presente en más de 200 países. En Uruguay, PepsiCo se destaca por la producción de concentrados de bebidas para exportación, siendo un pilar clave en la economía del país.