Bordaberry propone incluir al fútbol en la ley de lavado de activos

El senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley que busca someter a los clubes y federaciones deportivas a los mismos controles de la normativa contra el lavado de activos. La iniciativa también plantea la creación de un registro nacional de transferencias deportivas internacionales, en el que se detallen montos, clubes intervinientes, agentes y cualquier pago asociado.
Caras y Caretas Diario
El legislador quiere que tanto las sociedades anónimas deportivas como las asociaciones civiles sean considerados “sujetos obligados” no financieros, lo que implicaría reportar transacciones sospechosas, inusuales o sin justificación legal. Asimismo, propone que todos los movimientos económicos de los clubes se realicen únicamente a través de medios electrónicos, con el objetivo de garantizar trazabilidad y transparencia, prohibiendo expresamente los pagos en efectivo.
Bordaberry: "El fútbol y el deporte profesional no pueden ser un canal para el crimen organizado"
Bordaberry, que fue presidente de la Comisión Normalizadora de la AUF, argumenta que el fútbol no puede convertirse en una puerta de entrada para el crimen organizado. “Con estos cambios se cerrará una brecha normativa que hoy debilita nuestro sistema antilavado. El deporte debe ser un ámbito de transparencia y orgullo nacional”, señaló.
En su exposición, recordó que tanto la FIFA como la AUF han advertido sobre la influencia de capitales externos en los clubes y que ya existen sanciones internacionales a instituciones por permitir la participación de terceros en los derechos económicos de jugadores. Además, mencionó que organismos como el GAFI y el Gafilat identifican al fútbol como un sector de alto riesgo para operaciones de lavado, debido a la opacidad en transferencias y contratos de patrocinio.