Bordaberry propone incluir al fútbol en la ley de lavado de activos

En su exposición, recordó que tanto la FIFA como la AUF han advertido sobre la influencia de capitales externos en los clubes y que ya existen sanciones internacionales a instituciones por permitir la participación de terceros en los derechos económicos de jugadores. Además, mencionó que organismos como el GAFI y el Gafilat identifican al fútbol como un sector de alto riesgo para operaciones de lavado, debido a la opacidad en transferencias y contratos de patrocinio.