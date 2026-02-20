Hacete socio para acceder a este contenido

Una mano

Orsi evalúa enviar ayuda humanitaria de leche en polvo y arroz a Cuba

Pese a que la intención del gobierno sería enviar la ayuda, el canciller reconoció que el transporte y la logística no son fáciles de sortear.

El canciller Mario Lubetkin anunció que el gobierno de Orsi analiza enviar ayuda a Cuba.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
El canciller Mario Lubetkin confirmó este jueves que el gobierno que encabeza Yamandú Orsi está evaluando el envío de ayuda humanitaria "simbólica" a Cuba, consistente en leche en polvo y arroz.

"Siempre cuando podemos, de alguna manera, dar una mano, tratamos de dar una mano", explicó Lubetkin en una rueda de prensa posterior a la interpelación que tuvo lugar en la Comisión Permanente por diversos temas, como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la situación en Venezuela y la suspensión de las visas de residencia a uruguayos por parte de Estados Unidos.

Pese a que la intención del gobierno sería enviar la ayuda, el canciller reconoció que el transporte y la logística no son fáciles de sortear.

"Si existiera la posibilidad de poder mandar algo de leche en polvo, reitero, ayuda humanitaria, nosotros felices. ¿Cuál es el problema? Tenemos también problemas de transportación y de llevarlo para allí. Nos han contactado agencias y organizaciones de las Naciones Unidas, sobre todo las especializadas en los temas alimentarias. Estamos hablando con ellos. Ojalá podamos dar una mano", agregó Lubetkin.

Aunque aclaró que el envío "siempre va a ser simbólico". Sobre los productos a enviar, detalló que serían leche y polvo y también "podría ser" arroz. La intención de enviar esta ayuda humanitaria.

Lubetkin insistió en que es una postura de "solidaridad" histórica que tiene Uruguay, que no es exclusiva de un "país o un régimen".

Convoy llegará el 21 de marzo

Un convoy internacional con ayuda humanitaria para Cuba, que enfrenta una grave crisis económica agudizada por un cerco petrolero de Washington, llegará a La Habana el 21 de marzo, anunciaron este jueves sus organizadores.

"En respuesta a la abrumadora solidaridad mundial con Cuba (la idea inicial de) la Flotilla se ha convertido en un Convoy coordinado por aire, tierra y mar, que convergerá en La Habana el 21 de marzo", informan los organizadores.

Organizado por "una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y figuras públicas", "Nuestra América Convoy To Cuba" llevará a la isla "alimentos, medicinas, suministros médicos y bienes esenciales", precisan.

Cuba, que tiene 9,6 millones de habitantes, enfrenta una grave escasez de combustible y prolongados apagones en momentos en que la administración de Donald Trump intensifica el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.

Después de bloquear los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, Trump amenazó con aplicar aranceles a países que vendan hidrocarburos a La Habana.

