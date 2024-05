Orsi sobre hechos de inseguridad: "No podemos seguir echando la culpa Bonomi"

"No podemos seguir pensando en la misma forma de hacer las cosas, o seguir echando la culpa a Bonomi, creo que ya está, aflojemos un poco", manifestó Orsi, que agregó que el no cae "en la misma": "Yo no he hecho las culpa a [Nicolás] Martinelli".

El precandidato sostiene que este tema hay que tomarlo con la "seriedad que implica" una política de estado, pero dice ver que "nos cuesta mucho".

"Mientras la gente sufre, nosotros no podemos partidizar una discusión de este tipo. Lo que sí es claro es que el que se cree dueño de la verdad acá marcha, el mundo de América Latina está cambiando. Es muy grande lo que tenemos al frente, muy grande", aseveró.