Orsi en el Data Center de Google: "Uruguay se mueve con un rumbo claro"

Inclusión y compromiso social

La obra no solo destaca por su escala técnica, sino también por sus acuerdos de inserción laboral. Los representantes de los trabajadores manifestaron su conformidad con los programas que han permitido la incorporación de:

Mujeres en el sector construcción.

Jóvenes asistidos por el Inisa .

Personas con discapacidad.

Personas liberadas del sistema penitenciario.

Este modelo de integración, según se informó, se proyecta como un esquema a replicar en futuras obras de gran porte en el país.

El Uruguay del futuro y la tecnología

Para Orsi, la llegada de Google posiciona a Uruguay en el mapa global de la economía del conocimiento. Si bien reafirmó la importancia del sector agroindustrial, señaló que este tipo de proyectos abren una nueva dimensión para el talento nacional.

"La industria de la construcción está hoy con la cabeza puesta en algo totalmente novedoso. Eligieron a Uruguay para estar bajo la lupa, y desde aquí pueden salir las reflexiones sobre el futuro de nuestra ingeniería", añadió el presidente, quien estuvo acompañado por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Por su parte, Cardona enfatizó que la "vara alta" de calidad se defiende mediante el diálogo: “Uruguay es esto: estabilidad, diálogo y certidumbre. Es el mensaje que debemos dar como país”.