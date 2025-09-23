Boric nomina a Bachelet para próxima secretaria general de la ONU

"La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado", agregó.

El próximo secretario general de la ONU se elegirá en 2026.

Relevancia para la ONU

Boric dijo que dado el contexto global, el proceso de elección "adquiere una relevancia especial".

"El equilibrio regional debe ser respetado en este proceso. Es el tiempo de América Latina y el Caribe. Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática, forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de las Naciones Unidas desde su fundación", dijo el presidente chileno.

El martes comenzó el 80 Debate General de la Asamblea General de la ONU, que se extenderá hasta este sábado y se retomará el lunes 29.

(Sputnik)