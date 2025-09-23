Hacete socio para acceder a este contenido

en la asamblea general

Boric nomina a Bachelet para próxima secretaria general de la ONU

El próximo secretario general de la ONU se elegirá en 2026 y para Boric es la oportunidad histórica de elegir por primera vez a una mujer.

Boric en la ONU.

 Imagen tomada de X
El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo el martes en la ONU que el próximo secretario general del organismo debería ser una mujer latinoamericana y nominó a la expresidenta de su país, Michelle Bachelet, para el cargo.

"Es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas", afirmó el mandatario durante su discurso en el Debate General del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Boric recordó que existe un "desequilibrio histórico de género" en las Naciones Unidas, donde en 80 años "nunca un secretario general ha sido mujer".

"La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado", agregó.

El próximo secretario general de la ONU se elegirá en 2026.

Relevancia para la ONU

Boric dijo que dado el contexto global, el proceso de elección "adquiere una relevancia especial".

"El equilibrio regional debe ser respetado en este proceso. Es el tiempo de América Latina y el Caribe. Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática, forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de las Naciones Unidas desde su fundación", dijo el presidente chileno.

El martes comenzó el 80 Debate General de la Asamblea General de la ONU, que se extenderá hasta este sábado y se retomará el lunes 29.

(Sputnik)

Temas

